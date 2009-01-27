Татары Тюменского района сохранят традиции и связь поколений

Интерес властей к событию не случаен. Национально-культурная автономия татар Тюменского района была создана 27 апреля 1997 года. Все это время главными задачами организации были и остаются сохранение традиций и обычаев древнего народа, его языка и культуры, укрепление связи поколений и выстраивание добрососедских отношений с другими национальностями.