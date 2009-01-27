Татары Тюменского района сохранят традиции и связь поколений

В работе собрания приняли участие глава Тюменского района Андрей Линник, его первый заместитель Валерий Черепанов, председатель Думы Тюменского района Александр Крупин, председатель национально-культурной автономии татар Тюменской области Ришад Зиганшин и председатель комитета по делам национальностей правительства Тюменской области Евгений Воробьев.
Интерес властей к событию не случаен. Национально-культурная автономия татар Тюменского района была создана 27 апреля 1997 года. Все это время главными задачами организации были и остаются сохранение традиций и обычаев древнего народа, его языка и культуры, укрепление связи поколений и выстраивание добрососедских отношений с другими национальностями.
Как отметили участники конференции, в последние несколько лет роль национально-культурной автономии в общественной жизни района заметно усилилась. Знаменитый татарский Сабантуй собирает вместе представителей самых разных национальностей. Религиозные праздники Курбан-байрам и Ураза-байрам способствуют возрождению исторических традиций. В школах национальных поселков представители младшего поколения изучают родной язык, творчество местных поэтов и писателей. Открываются новые мечети. Вся эта работа направлена на повышение уровня национального самосознания татарского народа, объединение его на основе нравственных ценностей.
Участники конференции признали работу национально-культурной автономии татар Тюменского района удовлетворительной. Председателем автономии был вновь переизбран Хамза Биктимиров, глава Чикчинского муниципального образования. Кроме того на конференции были избраны 13 делегатов на областную конференцию, сообщает управление информационной политики Тюменского МО.