Стартовал фестиваль "Белые столбы"

В программе кинофорума традиционная рубрика "Великие столетия", которая в этом году посвящена юбилеям Владислава Микоша, Элиа Казана, Джозефа Лоузи и Марселя Карне. В рубрике "Конфронтация" будет предпринята попытка художественного анализа отношений России и Украины в 40-е годы. В разделе "In memorial" участники вспомнят скончавшихся в 2008 артистов.