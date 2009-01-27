Стартовал фестиваль "Белые столбы"

Нынешний кинофестиваль посвящается, главным образом, кинематографической дружбе России и Грузии, не забудут на нем и о 80-летии мирового экономического кризиса.
В программе кинофорума традиционная рубрика "Великие столетия", которая в этом году посвящена юбилеям Владислава Микоша, Элиа Казана, Джозефа Лоузи и Марселя Карне. В рубрике "Конфронтация" будет предпринята попытка художественного анализа отношений России и Украины в 40-е годы. В разделе "In memorial" участники вспомнят скончавшихся в 2008 артистов.
На фестивале будут показаны фильмы: "Приключения Корзинской" (СССР), "Шинель" (Италия), "Освобождение" (СССР), "Пинки" (США), "Король и отчество" (Англия), "Поругание" (США), "Так было" (США) и другие.
Традиционно у фестиваля нет специального жюри. Его победители будут определены в результате тайного голосования участников.
Призы будут вручены лучшему теоретику кино, лучшему кинокритику, лучшему киножурналисту, лучшей телепрограмме года о кино. Фестиваль завершится 31 января.