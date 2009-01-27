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Стартовал фестиваль "Белые столбы"

27 января 2009, 18:52
27 января в городе Домодедово стартовал фестиваль архивного кино "Белые Столбы", проводимый Госфильмофондом России.

Нынешний кинофестиваль посвящается, главным образом, кинематографической дружбе России и Грузии, не забудут на нем и о 80-летии мирового экономического кризиса.

В программе кинофорума традиционная рубрика "Великие столетия", которая в этом году посвящена юбилеям Владислава Микоша, Элиа Казана, Джозефа Лоузи и Марселя Карне. В рубрике "Конфронтация" будет предпринята попытка художественного анализа отношений России и Украины в 40-е годы. В разделе "In memorial" участники вспомнят скончавшихся в 2008 артистов.

На фестивале будут показаны фильмы: "Приключения Корзинской" (СССР), "Шинель" (Италия), "Освобождение" (СССР), "Пинки" (США), "Король и отчество" (Англия), "Поругание" (США), "Так было" (США) и другие.

Традиционно у фестиваля нет специального жюри. Его победители будут определены в результате тайного голосования участников.

Призы будут вручены лучшему теоретику кино, лучшему кинокритику, лучшему киножурналисту, лучшей телепрограмме года о кино. Фестиваль завершится 31 января.

#Новости#Фестивали#Россия#Таня#Культура
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