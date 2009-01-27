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Средняя по России цена бензина снизилась до 19 рублей за литр

27 января 2009, 14:04
Потребительские цены на автобензин в среднем по России в период с 12 по 18 января 2009 г. снизились на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей и составили 19,03 руб./л, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) РФ.

При этом цена на бензин марки А-76 снизилась на 1,2% – до 16,74 руб./л, марки Аи-92 – на 1,2% – до 19,34 руб./л, марки Аи-95 – на 1,2% – до 22,34 руб./л. Дизельное топливо подешевело на 1,7% – до 20,34 руб./л.

Удешевление бензина было зафиксировано в 47 центрах субъектов РФ, в том числе в Саранске (Республика Мордовия) – на 7,6%, где цены на бензин марки А-76 (Аи-80 и т. п.) снизились на 8,7%.

В 36 центрах субъектов РФ цены на бензин остались на уровне предыдущей недели.

В Москве и Санкт-Петербурге автомобильный бензин в среднем за неделю подешевел на 1,0% и 0,8% – до 19,26 руб./л. и 19,19 руб./л соответственно.

Объем производства бензина в России в период с 12 по 18 января 2009 г. вырос на 2% по сравнению с предыдущей неделей и составил 695 тыс. т. Производство дизельного топлива за указанный период снизилось на 0,9% – до 1 млн. 271 тыс. т.

#Новости#Дизельное топливо#Автовладельцы#Транспорт#Ксения#Общество
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