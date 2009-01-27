Средняя по России цена бензина снизилась до 19 рублей за литр

Объем производства бензина в России в период с 12 по 18 января 2009 г. вырос на 2% по сравнению с предыдущей неделей и составил 695 тыс. т. Производство дизельного топлива за указанный период снизилось на 0,9% – до 1 млн. 271 тыс. т.