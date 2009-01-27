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Сотрудники ГИБДД затеряются среди пассажиров автобусов Тюмени

27 января 2009, 11:37
Управление ГИБДД всерьез обеспокоено ситуацией с аварийностью с участием автобусов и маршрутных такси.

С начала года такие дорожно-транспортные происшествия происходят практически каждый день. Госавтоинспекцией Тюменской области проводится профилактическое мероприятие «Пассажир», направленное на снижение аварийности с участием пассажирского транспорта.

Мероприятие проводится в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске с 26 по 30 января, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Управления ГИБДД Тюменской области.

Ситуация с безопасностью пассажирских перевозок остается сложной. В 2008 году на территории Тюменской области произошло 136 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, 11 человек погибли, 214 получили различные травмы. При этом 52 таких происшествия стали возможными по вине самих водителей автобусов. Вместе с тем следует отметить, что, по сравнению с 2007 годом, эти цифры снизились на 25%.

В ходе мероприятия инспекторы ГИБДД в гражданской форме одежды находятся в салоне общественного транспорта под видом обычных пассажиров, наблюдают за соблюдением Правил дорожного движения и фиксируют нарушения. На конечной остановке маршрута по фактам нарушений составляются административные материалы.

Профилактическое мероприятие «Пассажир» проводится Госавтоинспекцией Тюменской области регулярно с 2006 года. Как показывает практика, такие мероприятия позволяют значительно дисциплинировать водителей общественного транспорта и обеспечить неотвратимость наказания за нарушения Правил дорожного движения.

#Новости#Транспорт#Тюмень#Ксения#Общество
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