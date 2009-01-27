Сотрудники ГИБДД затеряются среди пассажиров автобусов Тюмени

Ситуация с безопасностью пассажирских перевозок остается сложной. В 2008 году на территории Тюменской области произошло 136 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, 11 человек погибли, 214 получили различные травмы. При этом 52 таких происшествия стали возможными по вине самих водителей автобусов. Вместе с тем следует отметить, что, по сравнению с 2007 годом, эти цифры снизились на 25%.