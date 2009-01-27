«Северный стандарт» признан одним из лучших российских студенческих проектов

Конкурс был проведен в течение 2008 года Центром социальных инноваций партии «Единая Россия». В нем приняли участие студенты более 40 вузов из всех федеральных округов.
Наш регион был представлен проектом Молодежного общества по защите прав потребителей «Северный стандарт», защищал который его председатель, Антон Машуков. Напомним, что молодежное общество по защите прав потребителей оказывает помощь тюменцам с августа 2007 года, за это время юридическую помощь получили более 600 тюменцев, сама организация вошла в члены Союза потребителей Российской Федерации.
Работы проходили отбор по таким критериям как актуальность, социальная значимость, уровень проработки мероприятий, связанных с реализацией проекта, долгосрочная перспектива влияния результатов проекта на решение затрагиваемой социальной проблемы.
Конкурс дал студентам возможность, представить свой взгляд на развитие социальной инфраструктуры и решение социальных проблем в кризисных условиях.
Актуальность этих проектов сейчас видна как никогда лучше – говорит руководитель Центра социальных инноваций, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам ГД РФ Галина Карелова, - На фоне кризисных явлений в экономике особо востребованы реальные конкретные предложения по организации социальной помощи. Лучшие проекты, безусловно, будут реализованы на уровне регионов, и это означает полноценное участие молодых людей в той инновационной деятельности, ставку на которую делает партия «Единая Россия».
Победители конкурса из Тюмени, Ставрополя, Иванова, Воронежа, Тамбова, Екатеринбурга и Москвы награждены почетными дипломами партии "Единая Россия" и ценными подарками. Награждение провели руководитель Центра социальных инноваций Галина Карелова и заместитель Председателя Госдумы РФ Надежда Герасимова. После торжественной церемонии состоялось обсуждение наиболее острых социальных проблем, а также обмен опытом и предложениями по их решению в разных регионах страны.