«Северный стандарт» признан одним из лучших российских студенческих проектов

Актуальность этих проектов сейчас видна как никогда лучше – говорит руководитель Центра социальных инноваций, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам ГД РФ Галина Карелова, - На фоне кризисных явлений в экономике особо востребованы реальные конкретные предложения по организации социальной помощи. Лучшие проекты, безусловно, будут реализованы на уровне регионов, и это означает полноценное участие молодых людей в той инновационной деятельности, ставку на которую делает партия «Единая Россия».