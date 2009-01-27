РЖД вдвое снижает тариф на перевозки "ВАЗов" по стране

В свою очередь глава "Ростехнологий" Сергей Чемезов сообщил, что сейчас ежегодно по стальным магистралям перевозится до 54 тысяч автомобилей в год. "Снижение тарифа позволит увеличить этот объем до 350 тыс. автомобилей ежегодно", - сказал он