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РЖД вдвое снижает тариф на перевозки "ВАЗов" по стране

27 января 2009, 17:12
Компания "Российские железные дороги" (РЖД) будет возить автомобили с конвейера "Автоваза" в половину дешевле.

Это подразумевается подписанным в понедельник соглашением между РЖД, "АвтоВАЗом" и компанией "РейлТрансАвто".

Документ подразумевает снижение коэффициента на перевозку машин на расстояние от 1 тысячи до 3 тысяч километров с 0,75 до 0,37 от установленного тарифа. Таким образом, стоимость перевозки одной машины на данное расстояние составит около 4,5 тысяч рублей.

В беседе с журналистами президент РЖД Владимир Якунин особо подчеркнул, что нынешнее соглашение не стоит путать с перевозками новых отечественных автомобилей на Дальний Восток, нулевой тариф на которые был установлен решением правительства РФ.

В свою очередь глава "Ростехнологий" Сергей Чемезов сообщил, что сейчас ежегодно по стальным магистралям перевозится до 54 тысяч автомобилей в год. "Снижение тарифа позволит увеличить этот объем до 350 тыс. автомобилей ежегодно", - сказал он

Еще порядка 100 тысяч машин поступает на экспорт, заметил Чемезов. Среди преимуществ снижения тарифа он также назвал сокращение объемов перевозки машин автотранспортом, доступ к отдаленным районам и экологический фактор. Железнодорожники же, благодаря увеличению потока, надеются получить доход в этом году до 900 млн. рублей.

Глава РЖД при этом заметил, что другие производители машин, в том числе иностранные, имеющие в России свои заводы, также могут претендовать на подобное снижение тарифа на перевозку при условии обеспечения подобного объема перевозок.

#Новости#Железные дороги#Транспорт#Ксения#Общество
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