Россия начала юридическое оформление границ с Абхазией и Южной Осетией

Между тем Федеральное агентство геодезии и картографии собирается в ближайшее время выпустить карту, на которой территории Абхазии и Южной Осетии, будут окрашены в цвета, отличные от Грузии. По словам замглавы Роскартографии Радмила Шаяпова, на карте столицы обеих республик будут обозначены как "Сухум" и "Цхинвал", передает агентство "Интерфакс". Шаяпов подчеркнул, что по рекомендации МИДа полными формами названий этих государств являются "Республика Абхазия" и "Республика Южная Осетия".