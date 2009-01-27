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Россия начала юридическое оформление границ с Абхазией и Южной Осетией

27 января 2009, 13:21
Назначение президентского спецпредставителя по делимитации и демаркации границ со странами СНГ означает начало юридического оформления границ России с Абхазией и Южной Осетией.

Как пишет газета "Ведомости", об этом заявил источник в администрации Дмитрия Медведева.

Главный советник МИД России Вадим Постнов, который руководит комиссией по решению пограничных вопросов с Грузией, заявил, что ранее договорится с Тбилиси о делимитации границы не удалось. По его словам, в Тбилиси претендуют на десятки квадратных километров исключительной экономической зоны, но эту акваторию Россия считает своей на основании конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Кроме того, источник в МИД РФ отметил, что Грузия предъявляет права на Рокский туннель, связывающий Россию и Южную Осетию. Первый вице-премьер правительства Южной Осетии Хасан Плиев отметил, что туннель принадлежит России, так как он обслуживается и охраняется российскими ведомствами.

Абхазские власти заявили, что переговоры по делимитации границы с Россией пока не велись. В то же время директор Института стран СНГ Константин Затулин подчеркнул, что в связи с проведением Олимпиады в Сочи начато освоение приграничных горных районов, и поэтому необходимо уточнение линии границы.

Назначенный спецпредставителем по делимитации границ Александр Головин имеет ранг посла по особым поручениям. С 2007 года он возглавляет делегацию на переговорах по Каспийскому морю, а с 2008 года руководит переговорами по определению статуса Азовского моря и Керченского пролива, а также по разграничению Черного моря.

В Грузии осудили намерения России провести юридическое оформление границы с Абхазией и Южной Осетией. В МИД Грузии назвали эти действия очередной попыткой аннексии грузинской территории.

Между тем Федеральное агентство геодезии и картографии собирается в ближайшее время выпустить карту, на которой территории Абхазии и Южной Осетии, будут окрашены в цвета, отличные от Грузии. По словам замглавы Роскартографии Радмила Шаяпова, на карте столицы обеих республик будут обозначены как "Сухум" и "Цхинвал", передает агентство "Интерфакс". Шаяпов подчеркнул, что по рекомендации МИДа полными формами названий этих государств являются "Республика Абхазия" и "Республика Южная Осетия".

#Новости#Абхазия#Россия#Таня#Политика
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