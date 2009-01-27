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Реки Югры находятся под угрозой загрязнения

27 января 2009, 12:25
Река Вах - приток Оби в Нижневартовском районе (Ханты-Мансийский автономный округ) находится под угрозой загрязнения.
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Югра

Как сообщает ТРК «Югра», водной артерии угрожают 11 резервуаров с нефтяными отходами, которые находятся прямо на берегу реки.

Ханты-Мансийская природоохранная прокуратура вместе с Росприроднадзором уже больше года пытаются решить эту проблему. Проведённая проверка показала, что старые ёмкости со шламом не соответствуют требованиям промышленной безопасности.

Между тем, местные рыбаки начали вылавливать в Вахе рыб внешне очень похожих на тропических пираний. Ученые до сих пор не могут определить - случайно заплыла в холодные края эта заморская хищница или видоизменяется местная живность.

#Новости#Югра#Экология#Ксения#Общество
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