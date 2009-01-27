Реки Югры находятся под угрозой загрязнения

Как сообщает ТРК «Югра», водной артерии угрожают 11 резервуаров с нефтяными отходами, которые находятся прямо на берегу реки.
Ханты-Мансийская природоохранная прокуратура вместе с Росприроднадзором уже больше года пытаются решить эту проблему. Проведённая проверка показала, что старые ёмкости со шламом не соответствуют требованиям промышленной безопасности.
Между тем, местные рыбаки начали вылавливать в Вахе рыб внешне очень похожих на тропических пираний. Ученые до сих пор не могут определить - случайно заплыла в холодные края эта заморская хищница или видоизменяется местная живность.