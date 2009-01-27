«Ранетки» дадут два концерта в Тюмени

Творческим днем рождения и датой образования группы «Ранетки» принято считать 10 августа 2005 года. Тогда девчонкам было всего по 16-17 лет, они были обычными школьницами и мечтали стать рок-звездами, репетируя в свободное от уроков время. Сейчас им уже по 18-19 лет, и за их хрупкими девичьими плечами выступления на таких мероприятиях, как музыкальный фестиваль «Эммаус», Национальный конкурс молодых исполнителей «Пять звезд», организованный Первым каналом; фестиваль «Русская зима», традиционно устраиваемый в Лондоне; европейский музыкальный фестиваль «Eurosonic-2008», который ежегодно проводится в Голландии и собирает молодые музыкальные коллективы со всей Европы.