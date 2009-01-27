«Ранетки» дадут два концерта в Тюмени

22 февраля в 14.00 и 18.00 в концертном зале им. Ю.Гуляева Тюменской филармонии выступит группа «Ранетки».
Творческим днем рождения и датой образования группы «Ранетки» принято считать 10 августа 2005 года. Тогда девчонкам было всего по 16-17 лет, они были обычными школьницами и мечтали стать рок-звездами, репетируя в свободное от уроков время. Сейчас им уже по 18-19 лет, и за их хрупкими девичьими плечами выступления на таких мероприятиях, как музыкальный фестиваль «Эммаус», Национальный конкурс молодых исполнителей «Пять звезд», организованный Первым каналом; фестиваль «Русская зима», традиционно устраиваемый в Лондоне; европейский музыкальный фестиваль «Eurosonic-2008», который ежегодно проводится в Голландии и собирает молодые музыкальные коллективы со всей Европы.
Группа «Ранетки» - это пять красивых девушек: Лера Козлова (барабаны, основной вокал), Аня Руднева (ритм-гитара, вокал), Наташа Щелкова (соло-гитара), Женя Огурцова (клавиши, вокал) и Лена Третьякова (бас-гитара, вокал).
Девушки исповедуют абсолютную творческую свободу: любая музыкальная идея, кто бы ни был ее автором, имеет право на жизнь, а потому в репертуаре квинтета и легкий рок, и девичья лирика, и настоящий рок-н-ролл, а их удивительной энергетике можно только позавидовать.
Неравнодушной к талантливым исполнительницам оказалась известная компания “Music Man: первую гитару получила от них в подарок Лена, а Наташе досталась именная модель от легендарного гитариста Стива Морса (Deep Purple) - такой известный бренд еще никогда не представляла настолько молодая группа.
Бескомпромиссный рок-н-ролл юных исполнительниц действительно удивляет техническим мастерством, а музыкальные корни позволяют ощутить связь с богатой историей Rolling Stones, Slade, Motorhead или Aerosmith.
Выбор названия коллектива девочки объясняют просто: «Ранетки – это маленькие вкусные яблочки, такие же, как мы! Они рано созревают, и потом долго остаются на ветках яблони до самой зимы, что символизирует нашу молодость и долгую творческую карьеру!».