Пять тюменских медалей с финских трасс

Соревнования, которые проходят в финском Вуокатти, собрали спортсменов из двадцати стран.
Начались старты с биатлона, где участники стреляют в цель на звуковой сигнал. В своей группе обладательницей золота в суперпасьюте стала Полина Каменева. Другие воспитанники реабилитационного центра «НЕГЕ» и Тюменского областного Центра спортивной подготовки Любовь Васильева и Николай Полухин в этой дисциплине получили бронзу.
Ещё две награды сибиряки завоевали в лыжном старте классическим стилем. В гонке на 15 км трёхкратная чемпионка зимней Паралимпиады в Турине Васильева заняла второе место. На дистанции 20 км Полухин показал такой же результат.
Впереди у подопечных заслуженного тренера России Вячеслава Голдинова ещё несколько стартов, сообщает АСН «Тюменская арена».