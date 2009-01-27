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Пять тюменских медалей с финских трасс

27 января 2009, 14:17
Пять медалей завоевали тюменцы на чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону среди слабовидящих.

Соревнования, которые проходят в финском Вуокатти, собрали спортсменов из двадцати стран.

Начались старты с биатлона, где участники стреляют в цель на звуковой сигнал. В своей группе обладательницей золота в суперпасьюте стала Полина Каменева. Другие воспитанники реабилитационного центра «НЕГЕ» и Тюменского областного Центра спортивной подготовки Любовь Васильева и Николай Полухин в этой дисциплине получили бронзу.

Ещё две награды сибиряки завоевали в лыжном старте классическим стилем. В гонке на 15 км трёхкратная чемпионка зимней Паралимпиады в Турине Васильева заняла второе место. На дистанции 20 км Полухин показал такой же результат.

Впереди у подопечных заслуженного тренера России Вячеслава Голдинова ещё несколько стартов, сообщает АСН «Тюменская арена».

#Новости#Биатлон#Ксения#Спорт
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