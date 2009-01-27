Пять тюменских медалей с финских трасс

Начались старты с биатлона, где участники стреляют в цель на звуковой сигнал. В своей группе обладательницей золота в суперпасьюте стала Полина Каменева. Другие воспитанники реабилитационного центра «НЕГЕ» и Тюменского областного Центра спортивной подготовки Любовь Васильева и Николай Полухин в этой дисциплине получили бронзу.