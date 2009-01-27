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Пинк снова выйдет замуж за экс-супруга

27 января 2009, 19:43
Почти год прошел с тех пор, как певица Пинк распрощалась со своим мужем мотогонщиком Кэри Хартом, и вот теперь она снова готова выйти за него замуж.

"Не знаю, верила ли я когда-нибудь в институт брака, - говорит она в интервью журналу Seventeen. - Нас обоих к этому привело наше воспитание. У Кэри было трудное детство, а что до меня, то у меня дома шла самая настоящая Третья мировая война. Мы никогда не представляли себе брак, как чудесную сказку. Было скорее так: "Мы нравимся друг другу, так почему бы нам не попытаться, и не посмотреть, что получится?" Я ни капли не жалею о том, что мы поженились. И я снова это сделаю! И готова делать это хоть тысячу раз, несмотря на то, что я не думаю, что брак так уж важен".

Что же касается их с Кэри недавнего воссоединения, то Пинк считает, что примирению немало поспособствовала ее новая пластинка Funhouse.

"Написание этого альбома самым лучшим образом отразилось на мне, на нем, на нас и на нашей дружбе", - говорит певица.

#Новости#Шоу-бизнес#Таня#Общество
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