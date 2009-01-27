Осуждены молодые тюменцы, которые ограбили и убили бомжа

Суд, на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Ленинского АО г. Тюмени доказательств и с учетом ряда смягчающих обстоятельств, признал Горявина виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ и п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ и приговорил к 6 годам заключения с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, его несовершеннолетний сообщник осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 4 годам заключения соответственно с отбыванием в воспитательной колонии.