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Осуждены молодые тюменцы, которые ограбили и убили бомжа

27 января 2009, 16:43
Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении 19-летнего Никиты Горявина и несовершеннолетнего.
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Тюмень

Они признаны виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть человека). Горявин также признан виновным в грабеже. Подробности сообщает прокуратура области.

28 июля 2008 года молодые люди в вечернее время в поселке Лесобаза в Тюмени, распивали спиртные напитки. Заприметив 52-летнего бомжа, который случайно встретился по пути, Горявин потребовал у бездомного часы стоимостью 100 рублей. Получив отказ, злоумышленник силой отобрал их у пожилого человека.

На этом страдания потерпевшего не закончились. Горявин и несовершеннолетний стали жестоко избивать его. В общей сложности они нанесли бомжу около 20 ударов, после чего скрылись с места происшествия. Смерть бездомного наступила от множественных двухсторонних переломов ребер с последующим развитием травматического шока.

30 июля погибшего обнаружили его знакомые, которые и сообщили о преступлении в правоохранительные органы.

Суд, на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Ленинского АО г. Тюмени доказательств и с учетом ряда смягчающих обстоятельств, признал Горявина виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ и п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ и приговорил к 6 годам заключения с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, его несовершеннолетний сообщник осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 4 годам заключения соответственно с отбыванием в воспитательной колонии.

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