Мир почтил память миллионов жертв Холокоста

Кент оказался в водовороте трагических событий Холокоста "лишь потому, что родился евреем". В 1939 году, когда Польшу захватила гитлеровская Германия, его сначала поместили в гетто, а потом отправили в Освенцим. "Я не могу забыть ни одного момента из того страшного времени, которое мы пережили в концлагере, - рассказывает бывший узник. - Достаточно было лишь раз увидеть жестокость и зверства, которые совершались там каждый день, чтобы потерять сон на всю оставшуюся жизнь".