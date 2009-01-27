Мир почтил память миллионов жертв Холокоста

Политики, общественные и религиозные деятели, узники концлагерей рассказали об ужасах Холокоста и призвали современников не допустить повторения подобной трагедии.
"Сегодня мы чтим память миллионов жертв нацизма - почти одной трети еврейского народа и бесчисленных представителей других меньшинств, - которые подверглись жестокой дискриминации, лишениям, зверствам и убийствам", - заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Генсек ООН выразил сожаление в связи с тем, что "мы по-прежнему живем в мире, который страдает от жестокого насилия и крайнего пренебрежения к правам человека", и призвал бороться с отрицанием Холокоста.
Напомним, что 27 января 1945 года наступающая Красная армия освободила один из крупнейших концлагерей фашистов Освенцим (Аушвиц-Биркенау), расположенный в 70 километрах от Кракова. 60 лет спустя, в январе 2005 года Генеральная Ассамблея ООН увековечила этот день в память о бесчисленных жертвах нацизма. В фашистских лагерях было уничтожено 6 млн. евреев и миллионы людей других национальностей. По свидетельствам оставшихся в живых узников, в этих лагерях производились варварские "эксперименты" над людьми.
О жестокости фашистов рассказал бывший узник "лагеря смерти" 83-летний Роман Кент. Мужчина попал в заключение 15-летним юношей из гетто польского города Лодзь. "Я не знаю, сколько времени я был в Освенциме, поскольку одна минута, проведенная там, равносильна месяцу нормальной жизни, а одна неделя подобна вечности. Я не знаю, сколько вечностей в состоянии пережить один человек за свою жизнь", - рассказал Кент в интервью журналистам. Он помнит лишь, что попал в Освенцим зимой и что постоянно испытывал чувство лютого голода и холода.
Кент оказался в водовороте трагических событий Холокоста "лишь потому, что родился евреем". В 1939 году, когда Польшу захватила гитлеровская Германия, его сначала поместили в гетто, а потом отправили в Освенцим. "Я не могу забыть ни одного момента из того страшного времени, которое мы пережили в концлагере, - рассказывает бывший узник. - Достаточно было лишь раз увидеть жестокость и зверства, которые совершались там каждый день, чтобы потерять сон на всю оставшуюся жизнь".
27 января 1945 года Кент, побывавший в 3 концлагерях, встретил в лагере Флоссенбург, куда его перевели из Освенцима. В 1946 году он перебрался в США, где уже много лет возглавляет Американскую ассоциацию бывших узников фашистских лагерей смерти, а также Еврейский фонд помощи праведникам. Фонд помогает тем, кто в годы войны под угрозой смерти прятал евреев от преследований нацистов.
"Наш моральный долг заключается в том, чтобы не оставаться сторонним наблюдателем и не молчать, когда где-нибудь в мире происходит нечто подобное, - заключил Кент. - Поэтому к десяти известным заповедям я бы добавил еще одну: не стой в стороне, включайся".