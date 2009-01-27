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Красный Крест упрекнули в нежелании сотрудничать с Россией

27 января 2009, 13:37
Международный Красный Крест отказался от помощи российских врачей в ликвидации последствий конфликта в секторе Газа.

Об этом заявил в интервью телеканалу "Вести" директор московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

По словам Рошаля, российские врачи обратились в Красный Крест через МИД РФ с предложением эвакуировать в Россию 100 пострадавших детей из сектора Газа. В ответ МКК сообщил, что необходимости в такой эвакуации нет, поскольку в зоне конфликта достаточно врачей и специалистов.

В то же время власти Израиля ответили полным согласием на просьбу российских врачей разрешить эвакуацию палестинских детей через территорию Израиля в Иорданию и далее в Россию, сообщил Рошаль. Ранее этим путем из Газы были эвакуированы находившиеся там граждане РФ и стран СНГ.

Проблемы и недопонимание с МКК возникают у российских врачей не впервые, подчеркнул детский врач, предположив, что эта организация «не хочет участия России в международных делах».

#Новости#Медицина#Ксения#Общество
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