Красный Крест упрекнули в нежелании сотрудничать с Россией

Об этом заявил в интервью телеканалу "Вести" директор московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
По словам Рошаля, российские врачи обратились в Красный Крест через МИД РФ с предложением эвакуировать в Россию 100 пострадавших детей из сектора Газа. В ответ МКК сообщил, что необходимости в такой эвакуации нет, поскольку в зоне конфликта достаточно врачей и специалистов.
В то же время власти Израиля ответили полным согласием на просьбу российских врачей разрешить эвакуацию палестинских детей через территорию Израиля в Иорданию и далее в Россию, сообщил Рошаль. Ранее этим путем из Газы были эвакуированы находившиеся там граждане РФ и стран СНГ.
Проблемы и недопонимание с МКК возникают у российских врачей не впервые, подчеркнул детский врач, предположив, что эта организация «не хочет участия России в международных делах».