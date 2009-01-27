Красный Крест упрекнули в нежелании сотрудничать с Россией

В то же время власти Израиля ответили полным согласием на просьбу российских врачей разрешить эвакуацию палестинских детей через территорию Израиля в Иорданию и далее в Россию, сообщил Рошаль. Ранее этим путем из Газы были эвакуированы находившиеся там граждане РФ и стран СНГ.