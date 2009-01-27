Кондитерская фабрика «Квартет» обзавелась новым цехом

В деревне Патрушево Тюменского района состоялась торжественная церемония открытия нового цеха кондитерской фабрики «Квартет». В ней приняли участие глава Тюменского района Андрей Линник и заместитель председателя Тюменской областной Думы секретарь политсовета ТРО ПП «Единая Россия» Сергей Усольцев.
Кондитерская фабрика «Квартет» существует с 1997 года. Все это время производство располагалось в приспособленных помещениях на территории одного из тюменских заводов. В 2008 году руководитель компании Игорь Либерман обратился в администрацию Тюменского района с предложением рассмотреть возможность предоставления земельного участка под размещение своего производства. В администрации пошли навстречу предпринимателю. Через полгода фабрика выдала первую продукцию на новом месте, сообщает Nashgorod.ru Управление информационной политики Тюменского муниципального района.
Андрей Линник отметил, что администрация Тюменского района заинтересована в развитии малого и среднего бизнеса на своей территории. Это не только налоговые поступления в бюджет, но прежде всего новые рабочие места и обеспеченность занятости населения. Сегодня эти задачи выходят на первый план.
Серей Усольцев рассказал о том, что парламентарии сейчас заняты разработкой механизма снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Такие предприятия более мобильны и могут быстрее скорректировать свою работу в зависимости от потребностей рынка. Законодательная поддержка должна способствовать преодолению возникающих у предпринимателей трудностей и сохранению производства. По его словам мировые финансовые проблемы бизнесу необходимо использовать в свою пользу – занимать освобождающиеся ниши и укреплять собственные позиции.
Сегодня на кондитерской фабрике «Квартет» трудится 50 человек. Продукцию предприятия знают и любят не только жители областного центра. Ее можно встретить на прилавках магазинов и в Югре, и на Ямале. Объем суточного производства составляет 700 килограммов фасованных сладостей и тысячу коробок шоколадных конфет. Широкий ассортимент и качество выпускаемой продукции позволяет кондитерам теперь уже Тюменского района успешно конкурировать с крупными компаниями российского уровня.