nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Кондитерская фабрика «Квартет» обзавелась новым цехом

27 января 2009, 11:58
В деревне Патрушево Тюменского района состоялась торжественная церемония открытия нового цеха кондитерской фабрики «Квартет».
Сюжет
Тюмень

В деревне Патрушево Тюменского района состоялась торжественная церемония открытия нового цеха кондитерской фабрики «Квартет». В ней приняли участие глава Тюменского района Андрей Линник и заместитель председателя Тюменской областной Думы секретарь политсовета ТРО ПП «Единая Россия» Сергей Усольцев.

Кондитерская фабрика «Квартет» существует с 1997 года. Все это время производство располагалось в приспособленных помещениях на территории одного из тюменских заводов. В 2008 году руководитель компании Игорь Либерман обратился в администрацию Тюменского района с предложением рассмотреть возможность предоставления земельного участка под размещение своего производства. В администрации пошли навстречу предпринимателю. Через полгода фабрика выдала первую продукцию на новом месте, сообщает Nashgorod.ru Управление информационной политики Тюменского муниципального района.

Андрей Линник отметил, что администрация Тюменского района заинтересована в развитии малого и среднего бизнеса на своей территории. Это не только налоговые поступления в бюджет, но прежде всего новые рабочие места и обеспеченность занятости населения. Сегодня эти задачи выходят на первый план.

Серей Усольцев рассказал о том, что парламентарии сейчас заняты разработкой механизма снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Такие предприятия более мобильны и могут быстрее скорректировать свою работу в зависимости от потребностей рынка. Законодательная поддержка должна способствовать преодолению возникающих у предпринимателей трудностей и сохранению производства. По его словам мировые финансовые проблемы бизнесу необходимо использовать в свою пользу – занимать освобождающиеся ниши и укреплять собственные позиции.

Сегодня на кондитерской фабрике «Квартет» трудится 50 человек. Продукцию предприятия знают и любят не только жители областного центра. Ее можно встретить на прилавках магазинов и в Югре, и на Ямале. Объем суточного производства составляет 700 килограммов фасованных сладостей и тысячу коробок шоколадных конфет. Широкий ассортимент и качество выпускаемой продукции позволяет кондитерам теперь уже Тюменского района успешно конкурировать с крупными компаниями российского уровня.

#Новости#Еда#Предприятия#Тюмень#Ксения#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25