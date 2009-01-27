Кондитерская фабрика «Квартет» обзавелась новым цехом

Серей Усольцев рассказал о том, что парламентарии сейчас заняты разработкой механизма снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Такие предприятия более мобильны и могут быстрее скорректировать свою работу в зависимости от потребностей рынка. Законодательная поддержка должна способствовать преодолению возникающих у предпринимателей трудностей и сохранению производства. По его словам мировые финансовые проблемы бизнесу необходимо использовать в свою пользу – занимать освобождающиеся ниши и укреплять собственные позиции.