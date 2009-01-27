ЕГЭ – 2009: тюменские школьники должны уметь считать и писать

На носу у школьников выпускные экзамены. В этом году ЕГЭ переходит в штатный режим. О том, чем он отличается от экспериментального, рассказал журналистам первый заместитель директора департамента образования и науки Тюменской области Игорь Шишкин.
Прежде всего, заметил Игорь Геннадьевич, принципиальных различий нет: «Мы получили несколько иной алгоритм прохождения итоговой аттестации, нежели тот, который отрабатывался на протяжении шести лет. Он не отличается кардинально, но имеет некоторые нюансы». Приказ № 396 «Об утверждении Порядка приема граждан в государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования на 2009/2010 учебный год» от 26. 12. 2008 обязывает выпускников школ уметь считать и писать. Русский язык и математика являются обязательными предметами, которые должен знать школьник на оценку не ниже «удовлетворительно». Если ученик не получает «тройку» даже на пересдаче ЕГЭ, ему выдается не аттестат, а справка об окончании школы. В то же время, «двойка» по другим предметам не влияет на итоговую отметку в аттестате – туда оценку выставляет учитель.
Имея на руках аттестат, выпускник может сразу же поступить в учреждение начального профессионального образования. Для поступления в учреждения СПО или ВПО необходимо иметь сертификат о сдаче ЕГЭ еще минимум по одному предмету. Приемные комиссии вузов обязаны определиться с перечнем вступительных испытаний до 1 февраля; абитуриент же для поступления обязан иметь сертификат о сдаче ЕГЭ по трем предметам: русскому языку, профильному и дополнительному, определенному вузом. Следует заметить, что если школьник «завалил» предмет по выбору, то в сертификате он просто не отмечается. Таким образом, школьник, не сдавший историю, на истфак поступить не сможет. Пересдача возможна лишь через год.
Сдавать ЕГЭ обязаны все. Исключением являются лишь дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие освидетельствование медико-санитарной экспертной комиссии. Эти ребята могут сдавать русский язык и математику в традиционной форме. Однако, по желанию, и они могут пройти аттестацию в форме ЕГЭ. Без вступительных испытаний в вузы принимаются: победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по специальностям, соответствующим профилю Всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады; чемпионы Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдоолимпийских игр по специальностям в области физической культуры и спорта.
Определиться с выбором предметов школьники должны до 1-го марта. Однако уже в феврале – марте по всей области пройдут репетиционные экзамены, позволяющие выявить недостатки в системе. После «проб» анализируются «проблемные» темы, корректируются формулировки. В середине апреля будет проведен еще один контрольный срез знаний. С 26 мая по 19 июня пройдет первая волна испытаний; в это время экзамены должны сдать примерно 99,9% школьников. В одну десятую процента попадают выпускники прошлых лет, выпускники начальных и средних профессиональных учреждений, ребята, попавшие в форс-мажорные обстоятельства.
Сама структура ЕГЭ и количество вопросов в 2009 году не изменятся. Ориентировочные демо-версии уже давно выставлены на официальном сайте Министерства образования. Что касается спорных предметов, таких как литература или иностранные языки, то работа над ними продолжается. «Все те замечание, которые высказываются, объективно учитываются. Думаю, что тест по литературе в 2009 году будет оптимально сформирован с учетом всех замечаний. Конечно, такие крайности как «какого цвета были глаза у Андрея Болконского?» нужно убирать, но какие-то принципиальные сюжеты, связанные с развитием мировой и отечественной литературы, школьники должны знать. Как в любом другом предмете», - прокомментировал Игорь Шишкин.
С текстом Положения о формах и порядке проведения государственной аттестации обучающихся можно ознакомиться на сайте Министерства образования и науки РФ .