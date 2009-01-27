ЕГЭ – 2009: тюменские школьники должны уметь считать и писать

Прежде всего, заметил Игорь Геннадьевич, принципиальных различий нет: «Мы получили несколько иной алгоритм прохождения итоговой аттестации, нежели тот, который отрабатывался на протяжении шести лет. Он не отличается кардинально, но имеет некоторые нюансы». Приказ № 396 «Об утверждении Порядка приема граждан в государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования на 2009/2010 учебный год» от 26. 12. 2008 обязывает выпускников школ уметь считать и писать. Русский язык и математика являются обязательными предметами, которые должен знать школьник на оценку не ниже «удовлетворительно». Если ученик не получает «тройку» даже на пересдаче ЕГЭ, ему выдается не аттестат, а справка об окончании школы. В то же время, «двойка» по другим предметам не влияет на итоговую отметку в аттестате – туда оценку выставляет учитель.