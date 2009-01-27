Coca-Cola вынудили раскрыть секрет пищевой добавки из червяков

Тайна формулы напитка, которую всемирно известная компания свято хранила с 1886 года, раскрыта, секретный рецепт аптекаря из Атланты Джона Пембертона, по словам собеседника агентства, включает: "сахар, фосфорную кислоту, кофеин, карамель, двуокись углерода и экстракт "Кока-Колы". Но что это за непонятный экстракт? По результатам проведенного исследования было установлено, что он является натуральным красителем "кармин" или пищевой добавкой "кошениль", добываемой из кошенильных червецов. В пищевой промышленности он также известен как карминовая кислота, которой присвоен международный индекс Е-120.
Как рассказали в подмосковном НИИ питания, кошениль (франц. cochenille, от исп. cochinilla), общее название нескольких видов насекомых из разных семейств под отряда кокцид, самки которых используются для получения красной краски - кармина. Именно таков цвет этикетки "коки". Наиболее ценилась мексиканская кошениль (Dactylopius cacti), живущая на надземных органах кошенильного кактуса. Родина её — Мексика. Рецепт поистине стар. Еще в 20 годах прошлого века с развитием производства синтетических красителей культура эта резко сократилась, однако натуральный кармин ещё используется в некоторых отраслях промышленности (пищевой, парфюмерной и др.), а также для окраски микроскопических препаратов.
Первоначальная формула колы выглядела так: аптекарь сварил из листьев коки и орехов тропического дерева колы сладкий сиропчик и отнес кувшин с напитком в аптеку для продажи. Сироп разбавляли водой и продавали, без особого успеха. Легенда гласит, что один из посетителей, страдавший похмельем, попросил разбавить напиток газировкой. Теперь "Кока-кола" подавалась как идеальный тоник для стимуляции работы мозга, лекарство от нервных расстройств, головной боли, невралгии и меланхолии. В 1903 году в New York Times появилась статья о бесчинствах одурманенных кокаином, и дело стало склоняться к полному запрету стимулятора, "Кока-Кола" быстро переориентировалась.
Свежие листья коки заменили "выжатыми", кокаина там уже не было. Говорят, что существует рецепт, написанный рукой самого Пембертона. Он хранится в особом сейфе, доступ к которому имеют лишь высшие руководители компании, и даже они могут открыть сейф только сообща. На сегодняшний день утаить рецепт просто невозможно: существует масса вариантов расшифровки состава. Так, утверждается, что знаменитый ингредиент 7Х включает в себя масла лимона, апельсина, корицы, мускатного ореха, цветков горького апельсина, кориандра и лайма.
На заводах смешивают компоненты под кодовыми номерами, а на банках продолжает красоваться мало, что говорящая надпись "натуральные ароматизаторы". С уверенностью можно сказать, что ни коки, ни колы там уже давным-давно нет. Зато знаем, из каких паразитов извлекают "красители". Теперь можно прервать бесконечные рассказы о растворенном целлофане и разрушающихся зубах и внутренних органах. Использование газировки в Индии вместо пестицидов. Иначе как мы еще живы?