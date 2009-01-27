Coca-Cola вынудили раскрыть секрет пищевой добавки из червяков

На заводах смешивают компоненты под кодовыми номерами, а на банках продолжает красоваться мало, что говорящая надпись "натуральные ароматизаторы". С уверенностью можно сказать, что ни коки, ни колы там уже давным-давно нет. Зато знаем, из каких паразитов извлекают "красители". Теперь можно прервать бесконечные рассказы о растворенном целлофане и разрушающихся зубах и внутренних органах. Использование газировки в Индии вместо пестицидов. Иначе как мы еще живы?