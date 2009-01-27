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Apple запатентовала мультисенсорное управление

27 января 2009, 13:43
Apple запатентовала мультисенсорный интерфейс, сообщает AFP. Патент под номером 7479949 был выдан компании патентным ведомством США на прошлой неделе.

Патент 7479949 описывает способ работы с мобильным устройством при помощи мультисенсорного экрана, распознающего одновременное прикосновение к нему нескольких пальцев. Этот патент охватывает технологии, реализованные в плеере Apple iPod Touch и смартфоне iPhone. Например, изменение масштаба изображения при помощи движения пальцев по поверхности экрана.

Отметим, что неделю назад главный операционный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил, что его компания не против конкуренции. Но при этом намерена всеми доступными способами защищать свою интеллектуальную собственность и разработки. Есть ли у Apple претензии к каким-то конкретным компаниям, Кук не уточнил.

В настоящее время, помимо Apple, мобильные устройства с мультисенсорным экраном выпускает несколько производителей. В частности, HTC. Недавно свой смартфон, интерфейс которого напоминает Apple iPhone, представила компания Palm.

#Новости#Apple#Таня#Общество
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