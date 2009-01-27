Apple запатентовала мультисенсорное управление

Отметим, что неделю назад главный операционный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил, что его компания не против конкуренции. Но при этом намерена всеми доступными способами защищать свою интеллектуальную собственность и разработки. Есть ли у Apple претензии к каким-то конкретным компаниям, Кук не уточнил.