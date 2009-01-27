Антикризисный штаб Тюменской области о корректировке рынка труда

В целом, констатировали участники заседания, ситуация с занятостью на территории области вполне контролируемая. В некоторых районах за неделю не зафиксировано ни одного обращения жителей в межведомственные комиссии за помощью в трудоустройстве. К примеру, в Ишиме и Армизонском районе ситуации с риском увольнений удается решить на уровне предприятий, так что люди не остаются один на один с проблемой поиска работы. А в Викуловском и Голышмановском районах уже организовано привлечение высвобожденных специалистов к общественным работам.