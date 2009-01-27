Антикризисный штаб Тюменской области о корректировке рынка труда

Очередное заседание областного антикризисного штаба губернатор Владимир Якушев провел 26 января, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области. Речь шла о положении на рынке труда. В начале заседания глава региона проинформировал участников штаба об итогах окружного совещания в Челябинске, на котором рассматривались вопросы устойчивого развития строительного комплекса.
Основное внимание в ходе совещания было уделено разработке комплекса мер по поддержке строительного комплекса Уральского федерального округа в условиях кризиса. Министр регионального развития РФ Виктор Басаргин обозначил задачу – переориентация всей отрасли с точечной застройки на комплексное освоение земельных участков, грамотное и эффективное использование средств, направляемых из федерального бюджета.
Министр озвучил ряд мер, запланированных правительством РФ по поддержке строительного комплекса. В 2009 году продолжится реализация всех программ федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. Кроме того, внесен ряд изменений в федеральные законы, значительно упрощающих требования к регионам по вступлению эти программы. Так, доля участия региональных бюджетов снижается с 37 до 5 %, что позволит сэкономить для региональных бюджетов до 37 млрд. руб.
В 2009 году продолжится реализация социальных программ по предоставлению государственных субсидий отдельным категориям гражданам. Существенные изменения внесены в программу господдержки в приобретении жилья молодым семья. Так, с 2009 года 40% субсидия будет выплачиваться не из регионального, а из федерального бюджета. Деньги, запланированные в областные бюджеты на 2009 г. по этой статье расходов, министерство рекомендует направить на помощь в погашении ипотечных кредитов или на предоставление дополнительных субсидий молодым семьям.
Антикризисный штаб обсудил текущие вопросы: ситуацию на рынке труда, положение дел в основных отраслях хозяйства, вопросы деятельности межведомственных комиссий по содействию занятости в муниципальных образованиях региона и т.д.
Важная роль в работе по преодолению кризисных явлений на рынке труда отводится территориальным межведомственным комиссиям. Созданные для решения вопросов по выходу малообеспеченных жителей городов и районов на самообеспечение, сегодня они дополнительно взяли на себя и решение вопросов занятости в своих муниципальных образованиях. В составе комиссий – компетентные представители органов местного самоуправления, налоговой службы, службы занятости, других социальных служб и т.д.
Такие комиссии подходят к проблеме каждого обратившегося жителя области отдельно, вникая в ситуацию, сложившуюся именно в этой семье. Особенно это действенно в сельских территориях, где все друг друга знают. Комиссии помогают организовать свое подсобное хозяйство, пройти переподготовку или обучение по более востребованной на рынке профессии, покончить с алкоголизмом и, конечно, найти работу.
В целом, констатировали участники заседания, ситуация с занятостью на территории области вполне контролируемая. В некоторых районах за неделю не зафиксировано ни одного обращения жителей в межведомственные комиссии за помощью в трудоустройстве. К примеру, в Ишиме и Армизонском районе ситуации с риском увольнений удается решить на уровне предприятий, так что люди не остаются один на один с проблемой поиска работы. А в Викуловском и Голышмановском районах уже организовано привлечение высвобожденных специалистов к общественным работам.
Неправильным назвал губернатор стремление некоторых работодателей переложить все издержки кризиса на трудовые коллективы. «Восемь лет, сполна пользуясь всеми мерами господдержки, наши предприятия активно развивались, - заметил он. – Многие получали даже не прибыли, а сверхприбыли. Сейчас возникла ситуация, когда от руководителей предприятий требуется реально проявить высокую степень социальной ответственности – поддержать свои трудовые коллективы». Именно этим, считает глава области, и отличаются сегодня наиболее дальновидные предприниматели, заботящиеся о завтрашнем дне своего бизнеса.
Действительно, как свидетельствуют специалисты, количество предприятий, пользующихся различными формами господдержки, на протяжении последних восьми лет ежегодно практически удваивалось. К примеру, за 2008 год субсидии для компенсации части ставки рефинансирования по кредитам и лизингу получили в общей сложности 213 предприятий, из них 66 – крупные, остальные – малые и средние. 8 крупных нефтяных компаний получили 8-процентную компенсацию стоимости заказов оборудования, произведенного на тюменских заводах.
Всего в 2008 году на поддержку развития промышленности было направлено 231,9 миллиона рублей. А общий объем средств, направленных в прошлом году на господдержку малых и средних предприятий составил 308 миллионов рублей.