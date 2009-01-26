Недвижимость Тюмени: мнения специалистов

Столичный рынок недвижимости был сильно перегрет, во многом искусственно. Наши цены довольно близки к реально рыночным и у строителей просто нет резерва для радикального снижения. Кстати, сегодня многие аналитики начали говорить о том, что я предсказывал ещё пару месяцев назад: нужно готовиться к дефициту жилья. Строительные проекты реализуются сравнительно долго – 1,5-2 года, а сейчас все только завершают уже начатые строительством объекты. До конца года эти квартиры будут проданы и спрос вновь начнёт доминировать над предложением. А, как известно, такая ситуация неизбежно приводит к росту цен. Поэтому нужно твёрдо понимать, что лучшего времени для покупки жилья уже не будет, в долгосрочной перспективе цены будут только расти и, возможно, довольно резко.