Недвижимость Тюмени: мнения специалистов

Финансовый кризис перерос в экономический, приведя в недоумение всех участников рынка – от профессиональных аналитиков до рядовых покупателей. Что происходит на рынке недвижимости Тюмени, который столь активно развивался последние годы? Каковы прогнозы специалистов? С этими вопросами мы обратились к представителям крупнейших риэлтерских агентств Тюмени.
Сергей Яковлевич Сухарев, председатель совета директоров Группы компаний «Адвекс».
Будут ли меняться цены на тюменском рынке недвижимости и каким образом – на этот вопрос сейчас никто не даст однозначного ответа. Изменение цены – это всегда решение отдельно взятого собственника, исходящего из своих представлений и интересов. Одно можно сказать точно: большого падения цен, о котором многие говорили ещё недавно, на тюменском рынке не будет. И не стоит ориентироваться на Москву, где произошла более серьёзная коррекция.
Столичный рынок недвижимости был сильно перегрет, во многом искусственно. Наши цены довольно близки к реально рыночным и у строителей просто нет резерва для радикального снижения. Кстати, сегодня многие аналитики начали говорить о том, что я предсказывал ещё пару месяцев назад: нужно готовиться к дефициту жилья. Строительные проекты реализуются сравнительно долго – 1,5-2 года, а сейчас все только завершают уже начатые строительством объекты. До конца года эти квартиры будут проданы и спрос вновь начнёт доминировать над предложением. А, как известно, такая ситуация неизбежно приводит к росту цен. Поэтому нужно твёрдо понимать, что лучшего времени для покупки жилья уже не будет, в долгосрочной перспективе цены будут только расти и, возможно, довольно резко.
Ольга Юрьевна Харитонова, директор АН «Атланта-А»
Наша компания создавалась весной 1999 года, так что работать в условиях кризиса нам не привыкать. Тогда обвала рынка не произошло, хотя потрясения экономика испытала очень серьёзные. Прошлый год мы отработали очень успешно и январь также не разочаровал. Количество ипотечных сделок снизилось, но они и не играли слишком большого значения.
Для покупателей, на мой взгляд, сейчас самое лучшее время. Во-первых, на рынке пока представлен очень большой объём предложения – есть из чего выбирать. Во-вторых, цены снизились и рынок стал более гибким – всегда можно договориться. Со временем цены, конечно, могут ещё немного снизиться, но такого предложения уже не будет. Строители, как известно, разворачиваются довольно долго, а сейчас новых проектов практически нет, так что выбор жилья будет сокращаться с каждым днём. К слову, риски покупателей значительно сократились, поскольку на рынке остались только серьёзные застройщики.
Эльдар Борисович Хусаинов, директор АН «Этажи», член совета Объединения риэлтеров Тюмени.
Как охарактеризовать положение на тюменском рынке недвижимости? Я бы назвал его нестабильным и никакой аналитик сейчас не даст более точного ответа, что, конечно, весьма печально. В то же время можно констатировать, что обвала не произошло. Количество сделок сократилось, цены действительно снизились, но прогнозы пессимистов не оправдались. Рынок оказался достаточно устойчив к внешним воздействиям, поскольку тюменские цены на недвижимость были близки к реальности. В результате кризиса лопнули «пузыри» в Москве и ряде других регионов, у нас же они просто не успели «надуться». Более того, если бы не большой объём предложения, который отличает тюменский рынок, цены вообще могли бы остаться на прежнем уровне.
Есть позитивные моменты: клиенты более тщательно выбирают застройщика, отдавая предпочтение крупным компаниям с хорошей репутацией. Особенно высоко ценится предложение готового жилья, которое можно сразу оформить в собственность. Кстати, слухи о смерти ипотеки сильно преувеличены: сделок стало меньше, а ставки по кредитам выше, но мы по-прежнему находим возможность приобрести квартиру для каждого, кто обращается в агентство.
Стоит ли сейчас покупать квартиру? Для собственного проживания – безусловно, лучших условий на рынке уже не будет. Для инвестиций… стоит подумать, но, честно говоря, все остальные инструменты инвестирования фактически исчезли. Депозиты убыточны, валюта непредсказуема, биржа – без комментариев. Квартира же будет приносить доход уже сейчас в виде арендной платы, а в перспективе несомненно подорожает. Между прочим, после кризиса 1998 года цены на жильё пошли вверх довольно скоро и очень резко…