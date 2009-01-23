Вадим Иванов: Катастрофы легче предупредить

Профессор Иванов рассказал еще об одной новой технологии, разработанной учеными ТГНГУ - прокладке трубопроводов на понтонах из композитных материалов (сейчас понтоны изготовляют из металла). Современные технологии позволят легко собирать подобные конструкции любой конфигурации и увеличить срок их эксплуатации. Их можно будет использовать также при строительстве буровых установок, в том числе на морских шельфах. Первый заказ на новые понтоны поступил от сургутских нефтяников, в настоящее время проект проходит испытания.