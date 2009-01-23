Вадим Иванов: Катастрофы легче предупредить

- В ближайшие годы количество техногенных катастроф в нашем регионе будет расти, Таков прогноз министерства чрезвычайных ситуаций России.
Об этом сказал вчера на своей пресс-конференции в Доме журналистов профессор Тюменского нефтегазового университета, доктор технических наук, академик Международной академии экологии и промышленной безопасности при ООН Вадим Иванов.
По его словам, грозящие нам техногенные катастрофы вызваны глобальным потеплением, которое особенно негативно сказывается на северных регионах, где вызывает подтаивание вечномерзлых грунтов.
Общая площадь вечномерзлых грунтов только в России около 11 млн. км - более половины территории нашей страны. Большая их часть расположена на Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе. Именно здесь сосредоточено большинство нефтяных и газовых промыслов.
Ученый привел цифры: за последние 100 лет температура на планете повысилась в среднем на 0,6 градуса по Цельсию. При этом в северных регионах за это же время ее повышение составило 5 градусов. Этот процесс, по мнению большинства ученых, в том числе и академика Иванова, - необратимый.
По прогнозам специалистов МЧС, в ближайшие 20-25 лет глобальное потепление приведет к сокращению вечномерзлых грунтов на территории нашей страны на 15-18%.
Изменение структуры почвы неизбежно повлечет за собой деформацию трубопроводов, проложенных под землей в районах вечной мерзлоты. По территории Тюменской области проходят 60 тысяч километров газопроводов большого диаметра. За год фиксируется в среднем до 35 тысяч сбоев и аварийных ситуаций на промыслах, трубопроводах и промышленных объектах области, что влечет за собой большой экологический ущерб и серьезные финансовые затраты.
Профессор Иванов пятнадцать лет заведует кафедрой «Сооружение и ремонт нефтегазовых объектов». И проблемой техногенных катастроф занимается давно. Вадим Андреевич считает, что какой бы вред экологии не наносила разработка нефтегазовых месторождений, угольных бассейнов и добыча других горных пород, без нее человечеству не обойтись. Единственный способ минимизировать негативные последствия и предотвратить катастрофы - изучать, разрабатывать и внедрять современные методы эксплуатации промышленных объектов.
За полтора десятка лет тюменские ученые предложили немало проектов, способных защитить нефтяные и газовые трубопроводы от коррозии и деформации, вызываемой размягчением грунтов и подвижками горных пород. Некоторые из них внедрены в производство и успешно работают 7-8 лет. К примеру, габионные сетчатые изделия, которые служат для трубопроводов своеобразной многослойной подушкой, защищающей их от деформации при движениях пород или подземных толчках.
Для этой технологии можно найти и более широкое применение - к примеру, использовать в коммунальном хозяйстве при прокладке и реконструкции инженерных сетей и теплотрасс. Габионные сетчатые изделия изготовлены по особой технологии, обеспечивающей их прочность и долговечность. Срок эксплуатации предлагаемых конструкций - 70-90 лет.
Профессор Иванов рассказал еще об одной новой технологии, разработанной учеными ТГНГУ - прокладке трубопроводов на понтонах из композитных материалов (сейчас понтоны изготовляют из металла). Современные технологии позволят легко собирать подобные конструкции любой конфигурации и увеличить срок их эксплуатации. Их можно будет использовать также при строительстве буровых установок, в том числе на морских шельфах. Первый заказ на новые понтоны поступил от сургутских нефтяников, в настоящее время проект проходит испытания.
Чего не хватает сегодня российским ученым, так это достаточного финансирования. Только на изготовление экспериментального образца одной из предложенных технологий требуется порядка 10 млн. рублей.