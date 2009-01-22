Разноцветные тюменцы: какого цвета твоя аура?

Признать то, что свой внутренний мир вы не очень хорошо знаете, под силу не каждому – гордость подает голос, и вы утверждаете, что уж с собой-то вы точно разберетесь! Однако в реальности это удается отнюдь не каждому, и тем более не всякий готов довести это дело до конца и обратиться за помощью к сторонним людям. Разнообразные психологические тесты пройдены не раз, но в результаты их не всегда верится, ведь соблазн слукавить в ответе велик, да и ответ часто исходит от навязанных кем-то убеждений, а не от сердца. Ну и конечно, чаще всего работать над собой попросту лень.