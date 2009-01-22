Разноцветные тюменцы: какого цвета твоя аура?

Когда в жизни случается что-то плохое или, наоборот, хорошее, большинство из нас не задумывается о первопричинах происходящего. Чаще всего мы просто радуемся или огорчаемся. Тем не менее, в минуту отчаянья лучше всего не биться головой о стену, а подумать, ведь именно для этого голова и предназначена. Чтобы быть в хороших отношениях с окружающим миром, нужно в первую очередь наладить отношения с собой.
Признать то, что свой внутренний мир вы не очень хорошо знаете, под силу не каждому – гордость подает голос, и вы утверждаете, что уж с собой-то вы точно разберетесь! Однако в реальности это удается отнюдь не каждому, и тем более не всякий готов довести это дело до конца и обратиться за помощью к сторонним людям. Разнообразные психологические тесты пройдены не раз, но в результаты их не всегда верится, ведь соблазн слукавить в ответе велик, да и ответ часто исходит от навязанных кем-то убеждений, а не от сердца. Ну и конечно, чаще всего работать над собой попросту лень.
Предложение узнать цвет своей ауры, изначально мной было воспринято как шутка. Вообще слова «аура», «чакры» я всегда считала шарлатанским жаргоном, желания выяснить их истинное значение никогда не возникало – слишком уж растиражированными они стали в последнее время. В таком неведении я бы и оставалась, если бы один знакомый врач, проходя мимо одного из отделов «Квестленда», не сообщил, что в их клинике такое оборудование применяется при диагностике болезней. После моих расспросов последовал краткий отчет о механизме действия этой аппаратуры.
Отображающая ауру технология начала свою историю в начале века, когда Никола Тесла впервые в 1891 запечатлел на фотографии ауру всего тела. Однако самые известные изображения принадлежат Семену Кирлиану, работавшему в России в 1930-х. Обслуживая высоковольтную аппаратуру, он случайно увидел ауру вокруг своей руки.
В современной аурофотографии не требуется пропускать электричество через человека. Диагностика ауры происходит путем простого измерения электромагнитного поля через меридианы, или «тропы энергии» сосредоточенные в руках. Датчики могут находиться на плоской пластине или собраны в форме перчатки. Регистрируемые данные передаются на компьютер, который трансформирует их в цвета, основанные на принятых цветах основных чакр — нервных центров, аккумулирующих и распределяющих физическую, умственную, эмоциональную и духовную энергии. Информация разноображена различными графиками. Например, можно выявить степень расслабления/напряжения и колебания эмоций. Изменяющееся изображение возможно в любой момент остановить и распечатать в качестве фото вместе с отчетом.
Первыми сфотографировались друзья. Цвет ауры у всех – желто-оранжевый, оранжево-желтый, лишь у одной из нас аура оказалась зелено-голубой. У кого-то темная голова, чакры у всех развиты разные. Тут я решила, что стоит и мне «провериться». За 150 рублей мне сделали фотографию, а еще за 350 – распечатали полный отчет.
Цвет ауры так же желто-оранжевый: креативный, общительный, склонный к философствованию интеллектуал и оптимист. «Естественно, за твои деньги плохого о тебе никогда не напишут», - подумала я. Однако Саша, колдовавший надо мной, заметил, что плохих людей в принципе нет. Просто у кого-то лучше развиты социально-полезные качества, а у кого-то меньше. Чакры, которые у меня наиболее развиты, отвечают, простите за нескромность, за сексуальную энергию, творческие способности и личностное развитие. Это значит, что у меня хорошее настроение, адекватная самооценка и четкое знание своих жизненных приоритетов. Да, вполне возможно, что это правда, но интереснее все же было узнать, в чем я несовершенна.
Наименее развитой оказалась гортанная чакра. «Вот это да! Прощай моя журналистская карьера», - полезли мысли в голову. К счастью, меня тут же успокоили. Низкая энергия синей чакры подразумевает использование слов, идущих не от моего сердца, а услышанных где-то. Тут же все стало на свои места – конечно, пользоваться чужими словами приходится чаще, чем хотелось бы, но тут уж ничего не поделать. Кроме того, такой график сигнализирует о бронхиальных проблемах и инфекциях. Стоит ли говорить, что в школе я болела астмой, а через неделю после «теста» свалилась с гриппом? Помимо гортанной, недоразвитой оказалась и сердечная чакра. Рассказывать о ней не буду, поскольку исправить ситуацию пока так и не удалось.
Большинство тюменцев обладают красно-оранжевыми цветами ауры. Попадаются, впрочем, и уникумы – так называемые белые люди, то есть развитые духовно. Однако, как пояснил Саша, таким человеком нужно родиться. Цвет ауры может меняться, вслед за развитием человека. Сам Александр когда-то тоже обладал оранжевым ореолом, но теперь постоянно «светится» зеленым - стал более общительным, стремящимся приносить пользу.
Чем хороша такая форма самопознания – так это возможностью контроля. Цветная книжица постоянно попадается на глаза, напоминая о ваших недостатках. И даже такой лентяй, как я, памятуя о потраченных средствах, начинает задумываться и стремиться к саморазвитию. И как только я почувствую, что реально что-то сделала для себя, непременно схожу и «сфотографируюсь» опять.
Надежда Корнеева