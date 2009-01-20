Автошколы Тюменской области объединились в ассоциацию

Каждое шестое ДТП в Тюменской области происходит по вине водителей со стажем до трех лет. Вывод напрашивается сам собой – уровень подготовки в автошколах очень слабый. К этому выводу пришли и сами автомобилисты, решив взять ситуацию на дорогах в свои руки. 4 декабря была создана ассоциация автошкол Тюменской области. В нее вошли восемь автошкол – «Автомобилист», ВОА, РОСТО, «Стимул», «Автокурс», «Мастер», А-Класс, «Машинка». До конца января количество участников увеличится до пятнадцати. Так сказал председатель ассоциации Андрей Андреев.
– Андрей Викторович, может ли профессиональное сообщество автошкол реально повлиять на ситуацию на дорогах?
– Если бы мы не были в этом уверены, то не взялись бы за создание Ассоциации. Просто ситуация на дорогах настолько угрожающая и неконтролируемая, что дальше сидеть сложа руки и только возмущаться, как все плохо, да хоронить товарищей, погибших в автокатастрофах, стало невыносимо.
Вспомните, каким было отношение к подготовке водителей еще пару десятков лет назад. С первых дней занятий преподаватели вкладывали в головы курсантов не просто правила дорожного движения, но осознание ответственности за человеческие жизни. Все мы прекрасно понимаем, что космонавт или летчик – это серьезно, это дано не каждому. Но ведь водитель тоже управляет серьезным транспортным средством, и в случае ошибки рискует жизнями порой десятков участников дорожного движения. Как-то в последнее время мы об этом забыли.
Почему-то решили, что управлять машиной может каждый желающий, причем, управлять так, как ему заблагорассудится. И, самое страшное, к этому начинающих водителей порой приучают сами преподаватели. В некоторых автошколах не учат вождению, а натаскивают на сдачу экзамена. Причем, сам однажды слышал, как один инструктор на занятии произнес такую фразу: «В Тюмени ездить по правилам невозможно». То есть – эти правила можно и нужно нарушать.
– И как ассоциация сможет воздействовать на подобных горе-учителей?
– Мы разговаривали с руководителями тюменских автошкол, и почти все они сталкиваются с проблемой нехватки профессиональных кадров. Это большая проблема. Инструкторов по вождению готовит только Западно-сибирский колледж. Не хватает и профессиональных преподавателей теории. Мы разрабатываем программу подготовки собственных профессиональных кадров. Создадим базу данных на каждого инструктора – какую школу прошел, какой стаж имеет и так далее.
Сейчас просто нет необходимых условий для грамотной подготовки водителей. Будем их создавать и предлагать автошколам. Ведь на самом деле нормальных, адекватных людей больше, многие хотят работать правильно, хорошо. На них-то в первую очередь мы и делаем ставку.
– А как быть с теми, для кого автошкола – просто бизнес, возможность заработать деньги?
– Ничего с ними делать не надо. Со временем они сами уйдут с рынка. Когда люди осознают, что учиться нужно только у профессионалов, потому что от этого напрямую зависят их жизни, недобросовестные учреждения попросту разорятся.
– И вы гарантируете, что в ассоциацию войдут только самые профессиональные школы?
– Это и есть главная цель. Ассоциация – некоммерческое партнерство. Наша задача повысить качество образовательных услуг, а не количество автошкол. Каждый новый участник подписывает Хартию «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» – так называемый кодекс профессиональной чести. Он добровольно берет на себя обязательства и ответственность за выполнение всех требований и законов. Включая постоянное совершенствование материально-технической базы школ, повышения квалификации кадрового состава. Проверяющие органы всегда можно как-то обойти, обмануть, но друг друга, профессиональное сообщество уже не обманешь.
– Как к идее создания ассоциации отнеслись власти?
– Мы получили поддержку в правительстве области, в Думе. Заместитель председателя областной Думы Геннадий Корепанов является куратором проекта «Дороги Единой России», направленного на повышение безопасности дорожного движения. Как известно, этой проблемой серьезно занялось федеральное правительство. Мы также будем тесно работать с ГИБДД. У нас общая задача и решать ее нужно сообща.
– Не секрет ведь, что часть нерадивых водителей появляется на дорогах и с помощью недобросовестных сотрудников инспекции.
– Об этом тоже мы говорили с начальником ГИБДД, и он сказал, что ситуация уже сейчас меняется. Что в прошлом году 11 сотрудников, которые были причастны к незаконной выдаче водительских удостоверений, получили дисциплинарные взыскания. В случае повторного нарушения, они будут уволены. Мы планируем в дальнейшем тесно сотрудничать с ГИБДД и со всеми организациями, работающими над безопасностью дорожного движения. Надеемся и на помощь журналистов. Уверен, что только общими усилиями удастся прекратить эту «войну на дорогах».
Вероника Ильина.