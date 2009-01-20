Автошколы Тюменской области объединились в ассоциацию

– Об этом тоже мы говорили с начальником ГИБДД, и он сказал, что ситуация уже сейчас меняется. Что в прошлом году 11 сотрудников, которые были причастны к незаконной выдаче водительских удостоверений, получили дисциплинарные взыскания. В случае повторного нарушения, они будут уволены. Мы планируем в дальнейшем тесно сотрудничать с ГИБДД и со всеми организациями, работающими над безопасностью дорожного движения. Надеемся и на помощь журналистов. Уверен, что только общими усилиями удастся прекратить эту «войну на дорогах».