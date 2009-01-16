Саморегулируемые организации приходят на смену лицензированию предприятий Тюменской области

- Если предприятие приходит на рынок с целью совершить мошенничество, не думаю, что профессиональное сообщество сможет стать надежным заслоном у него на пути. Просто за действия этого предприятия будет нести материальную ответственность не государство, а СРО. Только компенсационные суммы настолько незначительны, что никакой серьезной разгрузки для бюджета и самих пострадавших не будет, а вот для строителей это создает значительные сложности. К примеру, ты за кого-то раз заплатил из компенсационного фонда, два. Что дальше? К тому же, как можно заставить человека вновь платить миллионный взнос в компенсационный фонд, если он уже однажды был принят в организацию? Законом предусмотрены механизмы: все предприятия, входящие в саморегулируемые организации, будут учитываться в едином государственном реестре, который будет размещен в интернете, и любой желающий сможет убедиться, имеет ли он дело с добросовестной формой или самозванцем. Но как, и насколько надежно будет осуществляться весь этот учет и контроль? Пока вопросов больше, чем ответов. На прошедшем 26 декабря в Москве форуме представителей ведущих строительных компаний из разных регионов России, где также присутствовали законодатели, эти вопросы поднимались. Нам ответили, что решение на них будем находить в ходе работы.