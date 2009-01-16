Саморегулируемые организации приходят на смену лицензированию предприятий Тюменской области

В соответствии с поправками в Градостроительный кодекс РФ, вступившими в силу в июле 2008 года, с 1 января года нынешнего лицензирование предприятий всех отраслей в нашей стране отменено. Ему на смену должны прийти саморегулируемые организации.Речь идет в первую очередь о строительных, проектных и инженерно-изыскательских предприятиях. В течение этого года всем им предстоит объединиться в СРО, так как с 1 января 2010 года лицензии на производственную деятельность станут недействительными, вне зависимости от того, на какой срок они были ранее выданы.
Что же такое саморегулируемые организации, для чего они создаются и как повлияют на строительный рынок? Экспертом в этом вопросе согласился выступить директор ФГУ «Федеральный лицензионный центр при Росстрое» Владимир Калинин.
- С какой целью создаются саморегулируемые организации? Какие функции будут на них возложены?
- Эти функции мало отличаются от тех, которые выполнял федеральный лицензионный центр - только вместо лицензий будет выдаваться допуск на осуществление работ. Условия получения допуска почти те же, что и условия выдачи лицензии - в первую очередь, это наличие у будущего предприятия кадрового состава и материальной базы под виды заявляемых работ. Если говорить о целях, пожалуй, основная, которую преследует государство, снять с себя часть обязанностей по контролю в строительной отрасли. Контрольная деятельность будет возложена на сами профессиональные сообщества. Для чего в штате СРО будут работать специалисты в области строительства, инженеры, они будут проводить плановые и внеплановые проверки предприятий и объектов. Только сейчас этот штат будет содержаться не за счет средств лицензиатов, а за счет членов саморегулируемых организаций.
- Кто может вступить в такую организацию, и на каких условиях?
- Условия приема в саморегулируемую организацию почти те же, что и условия выдачи лицензии. В первую очередь это наличие у будущего предприятия кадрового состава и материальной базы под виды заявляемых работ. Даже перечень работ, по которому будет выдаваться допуск, принципиально не отличается от того, по которому выдавались лицензии. Хотя этот перечень долго и серьезно обсуждался. В законе о СРО записано, что в него должны быть включены только те работы, которые влияют на безопасность зданий и сооружений. Но законодатели и строители долго не могли определиться, что на эту безопасность влияет. В конечном итоге, хотя бы отделочные работы оттуда были исключены, но подготовительные работы остались.
- Сколько всего на юге Тюменской области строительных компаний?
- На данный момент около 5 тысяч действующих лицензий, но это не значит, что все предприятия, которым они были выданы, заняты строительным бизнесом. Не секрет, что некоторые, особенно крупные предприятия, создавали при себе по два-три дочерних для распределения объемов.
- Значит, создание саморегулируемых предприятий позволит сделать более понятной и прозрачной ситуацию на строительном рынке?
- Безусловно, здесь есть положительный момент. Ведь, чтобы стать членом саморегулируемой организации, нужно внести приличную сумму в компенсационный фонд. Фонд этот создается для того, чтобы помогать тем строительным фирмам, которые в какой-то момент могут оказаться в затруднительном финансовом положении, выполнить свои обязательства перед заказчиками и инвесторами. Это, как предполагается, должно исключить в дальнейшем такие ситуации, как с обманутыми дольщиками. По сути, каждый член профессионального сообщества собственными деньгами будет отвечать за действия своих партнеров. Минимальная сумма, которая оговорена законом - 300 тысяч рублей, плюс обязательное страхование частной или коллективной ответственности. Помимо средств в компенсационный фонд, соискатели на членство в организации выплачивают вступительный и членские взносы. Размер их принимается уже непосредственно на общем собрании организации. Так что общий вступительный взнос для строительных организаций составит 1 млн. рублей, для проектных - 300 тысяч рублей.
- Как сами строители отнеслись к новым «правилам игры»? Они заинтересованы в создании таких профессиональных сообществ?
- Мнения на этот счет разделились. Руководство Российского союза строителей, который объединяет крупные строительные компании, приветствует создание саморегулируемых организаций, возможно, надеясь на этом укрепить свой авторитет. Руководителей большинства самих компаний это меньше устраивает, потому что ведет к дополнительным финансовым затратам, непроизводительным. Но, безусловно, здесь есть положительный момент для тех, кто уже серьезно работает на рынке - они смогут закрепить свое положение.
- Чтобы новой компании вступить в СРО, необходимо будет получить разрешение других членов организации. Но каким образом новичку удастся доказать, что он намерен честно работать и заставить представителей сообщества рискнуть собственными средствами, поручившись за него?
- Несомненно, новым, особенно мелким, компаниям прийти на строительный рынок будет непросто. С одной стороны, закон для этого и создан, чтобы сами строители смогли поставить заслон для вхождения на рынок недобросовестных игроков.
- Как это согласуется с принципами свободной конкуренции? Не приведет ли новый закон к монополизации строительного рынка?
- В обсуждении закона активное участие принимали руководители антимонопольной службы. Их замечания и опасения не были учтены.
- Значит, опасения все-таки высказывались?
- Да. Вообще, поправки в Градостроительный кодекс были приняты в рекордно короткие сроки.
- На ваш взгляд, смогут ли СРО стать реальной защитой строительного рынка от недобросовестных компаний?
- Если предприятие приходит на рынок с целью совершить мошенничество, не думаю, что профессиональное сообщество сможет стать надежным заслоном у него на пути. Просто за действия этого предприятия будет нести материальную ответственность не государство, а СРО. Только компенсационные суммы настолько незначительны, что никакой серьезной разгрузки для бюджета и самих пострадавших не будет, а вот для строителей это создает значительные сложности. К примеру, ты за кого-то раз заплатил из компенсационного фонда, два. Что дальше? К тому же, как можно заставить человека вновь платить миллионный взнос в компенсационный фонд, если он уже однажды был принят в организацию? Законом предусмотрены механизмы: все предприятия, входящие в саморегулируемые организации, будут учитываться в едином государственном реестре, который будет размещен в интернете, и любой желающий сможет убедиться, имеет ли он дело с добросовестной формой или самозванцем. Но как, и насколько надежно будет осуществляться весь этот учет и контроль? Пока вопросов больше, чем ответов. На прошедшем 26 декабря в Москве форуме представителей ведущих строительных компаний из разных регионов России, где также присутствовали законодатели, эти вопросы поднимались. Нам ответили, что решение на них будем находить в ходе работы.
- Вы сказали, что сейчас идет процесс создания саморегулируемых организаций. На какой он стадии в нашем регионе?
- На данный момент в Тюменской области зарегистрировано несколько некоммерческих партнерств, которые можно назвать прообразами саморегулируемых организаций. В сфере непосредственно строительства у нас сформировано два некоммерческих партнерства - это «Организация строителей Тюменской области» и «Строители Тюменской области». Одно из них организовано при Союзе строителей Тюменской области, руководителем которого я являюсь. Союз два года занимался этим вопросом, активно участвовал в формировании закона, в его обсуждении, и работает он под руководством Российского союза строителей. Я присутствовал на московском форуме 26 декабря, где было сформировано межрегиональное некоммерческое партнерство строителей, которое, судя по всему, в ближайшее время будет зарегистрировано как саморегулируемая организация. Документы на создание СРО они планируют сдать до конца января.
Тюменские строители решили не вступать в общероссийскую организацию, считая, что будет правильнее создать собственную, региональную. Думаю, до конца месяца этот вопрос будет также решен.
Вообще, по стране перед Новым годом было сформировано 46 некоммерческих партнерств, которые готовы взять на себя эти функции, но зарегистрированных СРО из них пока нет.