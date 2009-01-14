Крещенские гадания для тюменских девиц

Самое противное гадание и самое интересное. Мы гадаем так каждый год. Прохожие всегда стесняются называть свое имя. Первым я встретила Виктора. Включая его, я знаю всего лишь двух человек с таким именем, да и те женаты. К подруге всегда пристают опрашиваемые. Ни Тимур, ни Витя не назвали своего имени без излишних расспросов. В этот раз первой несла ложку с тортом, приговаривая: «Суженый – ряженый, приходи ко мне торт есть», моя сестра. Мы прошли несколько кварталов, прежде чем встретили человека. Имя спрашивать она постеснялась, но мы и так знали, что это Андрей, учившийся со мной в школе. Мне попался какой-то увалень, который наотрез отказался представиться. Подруге же вовсе достался Семён Семёнович, он же Изумруд Изумрудович, он же Иннокентий Петрович. Видимо, гадать нужно вечером, а не ночью. Тогда выше вероятность того, что вы встретите нормального человека.