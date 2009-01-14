Крещенские гадания для тюменских девиц

Каждая девушка хоть раз в своей жизни гадала или собиралась это сделать. Устроены так люди, как известно. Даже те, кто считает гадание на судьбу выдумками, не гнушаются составить компанию своим подругам в этом веселом зимнем развлечении. Результаты посиделок вряд ли кого-то расстраивают, зато разговоров и обсуждений потом остается море.
Самое подходящее время, чтобы узнать свою судьбу – Святки. Именно в тринадцать святочных ночей — начиная с рождественской ночи (с 6 по 7 января) и до ночи с 18 на 19 января будущее приоткрывает перед вами дверь. Осталось меньше недели, чтобы узнать всю правду о предстоящем! Корреспондент NashGorod.ru представляет вам обобщенный опыт своего гадания на судьбу.
Гадание со свечкой
Для этого гадания требуется скорлупка, в которую ставится свечка, какая-нибудь тара, по краям которой закрепляются бумажки с написанными на них желаниями. Следует спустить кораблик на воду и подтолкнуть его; какую бумажку свечка подожжёт, то желание и сбудется.
Мы решили ограничиться плавающей свечой, миской и стикерами. Сестра написала два своих желания аббревиатурой, я – под номерами, а подруга - полностью: «пусть * лопнет», (под звёздочкой скрывалось имя её врага). Первым делом свечка подплыла к бумажке сестры. Оставив на ней тёмное пятно, свечка вальяжно удалилась на середину миски. Нам это не понравилось – мы подтолкнули свечку опять. На этот раз загорелась первая бумажка подруги, передав огонь второй. В общем, мы толкали свечку до тех пор, пока не сгорели все бумажки. Чтоб никому не обидно было.
Литьё воска
Растапливают белый воск и выливают его в какой-нибудь сосуд с водой и замечают, какие отлились изображения. Вот их значения: дома, здания – хозяйство; ямы и пещеры – гроб; деревья и растения склонившиеся – грусть, прямые – радость; развалины - несчастья; кольцо – брачный венец.
Первой гадала сестра. У неё вышло нечто похожее на гриб, трон или ядерный взрыв. У подруги получилась рыба, у меня – Евразия. Таким образом, мы решили, что в этом году у нас произойдёт взрыв, в результате которого помрёт вся рыба, а вот выживет Евразия или нет, мы не знаем.
Полено
Берут в темноте из поленницы одно полено без выбора. Затем его осматривают и делают выводы о своём будущем женихе. Гладкое полено предсказывает хорошего, красивого жениха; полено с шероховатой корой - некрасивого; в толстой и хорошей коре – богатого; полено, местами ободранное, - нуждающегося; без коры – бедного; толстое полено – сильного; с сучками – большая семья; кривое – урода или с какими-то физическими недостатками.
Подруга вытянула гладкое полено в тонкой ровной коре, я – гладкое, местами ободранное. Сестра долго-долго тянула и, наконец, вытянула. Полено, больше похожее на доску, то есть в два раза длиннее, чем у нас, в такой же, как у меня, коре. Каждый истолковал по-своему, но для лучшего эффекта гадать лучше там, где есть хорошая поленница, а не жалкое ее подобие, как у нас.
Кольцо, крючок и хлеб
Положив на пол кольцо, крючок и кусок хлеба, покрывают эти три предмета платком, из-под которого потом и вынимают наугад, кому что достанется. Если вынется кольцо, то жених будет щёголь, если хлеб – богач, а если крючок – то бедняк, потому что бедняк всегда горбится от труда и перед всеми изгибается.
Я вытянула крючок. Возмущению не было предела, да и не согласуется с поленом… Впрочем, возможно, жених будет бедный, а муж – всего лишь нуждающийся. А вот мои спутницы, к их огромной радости, вытянули хлеб.
Гадание с зеркалом
Вечером берут два зеркала и устанавливают одно против другого, освещая их с двух сторон двумя свечами. В зеркалах образуется коридор, освещённый с двух сторон. После этого гадающая девушка должна удалить из комнаты домашних животных и посторонних лиц. По легенде, суженый придёт через некоторое время после того, как скажешь: «Суженый-ряженый, приди ко мне ужинать». После этого нужно сказать: «Чур меня». А не то он выскочит из зеркала и случится несчастье.
Мы так гадали несколько лет назад, еще в школе. Никто, кроме меня, не пожелал развить свою фантазию. А вот я увидела там фигуру в белой футболке и с длинными волосами. А одна из подруг, нарушив запрет, подошла и посмотрела, что у меня там в зеркале. Заявила, что это футболист. И это при том, что мы футболом начали интересоваться позже. К слову, ни один футболист пока моим суженым не стал, да, наверное, и не станет.
Окличка прохожих
Выходят на улицу и спрашивают первого попавшегося прохожего, как его зовут. Считается, что услышанное мужское имя будет именем жениха, а женское – именем свекрови.
Самое противное гадание и самое интересное. Мы гадаем так каждый год. Прохожие всегда стесняются называть свое имя. Первым я встретила Виктора. Включая его, я знаю всего лишь двух человек с таким именем, да и те женаты. К подруге всегда пристают опрашиваемые. Ни Тимур, ни Витя не назвали своего имени без излишних расспросов. В этот раз первой несла ложку с тортом, приговаривая: «Суженый – ряженый, приходи ко мне торт есть», моя сестра. Мы прошли несколько кварталов, прежде чем встретили человека. Имя спрашивать она постеснялась, но мы и так знали, что это Андрей, учившийся со мной в школе. Мне попался какой-то увалень, который наотрез отказался представиться. Подруге же вовсе достался Семён Семёнович, он же Изумруд Изумрудович, он же Иннокентий Петрович. Видимо, гадать нужно вечером, а не ночью. Тогда выше вероятность того, что вы встретите нормального человека.
Кошачья лапа
Задумайте желание и позовите своего любимца. Если из-за двери первой появится правая передняя лапа, то ответ – «да», если левая – то «нет».
На зов «кис-кис-кис» первым прибежал кот дядя Фёдор, с ответом «да». Мой же любимец Эрик сел на пороге и любопытно смотрел на нас. Пришлось его подтолкнуть, но он наступил левой лапой. Назло, наверное.
Три ангела.
Ложась спать, надобно закусить угол подушки, а потом, укрывшись одеялом, загадать о суженом или суженой, приговаривая: «Один ангел скажет, другой укажет, а третий суженого покажет».
Обычно, когда я хочу, чтобы мне что-нибудь приснилось, мне ничего не снится. А тут вдруг приснились все группы нашего потока. К чему – до сих не могу понять.
Вечера с гаданиями проходят весело. Обязательно попробуйте! Только не забудьте утром оттереть воск от ковра.
Надежда Корнеева