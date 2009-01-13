Определены условия финансовой помощи семьям - должникам по жилищным кредитам

Помощь заключается в том, что заемщику на год будут уменьшены размеры ежемесячного платежа по кредиту. В каждом случае размер платежа будет рассчитываться индивидуально, при этом он должен составлять не менее 500 рублей и не более половины платежа до реструктуризации. В дальнейшем "недоплаченные" деньги придется возвращать, причем с процентами. Предусмотрено три варианта: по истечении льготного периода будет восстановлен первоначальный размер платежа, но увеличен срок погашения кредита; ежемесячный платеж увеличится в такой мере, чтобы общий срок погашения остался прежним; наконец, третий, смешанный способ - постепенное увеличение платежа с необходимым продлением срока погашения кредита.