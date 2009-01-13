Определены условия финансовой помощи семьям - должникам по жилищным кредитам

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию определило правила и стандарты реструктуризации ипотечных жилищных кредитов для отдельных категорий заемщиков. Проще говоря, речь идет о том, кому, на каких условиях и в каких объемах государство в лице АИЖК поможет возвращать банкам ипотечный кредит. Программа вступила в силу с 1 января 2009 года.
Напомним, такая помощь была обещана в начале декабря премьером Владимиром Путиным, когда стало ясно, что из-за увольнений или резкого падения зарплаты многие семьи начинают испытывать сложности с погашением жилищных кредитов. А поскольку ипотечный кредит берется под залог жилья - возникла угроза, что начнутся массовые выселения должников.
Помощь заключается в том, что заемщику на год будут уменьшены размеры ежемесячного платежа по кредиту. В каждом случае размер платежа будет рассчитываться индивидуально, при этом он должен составлять не менее 500 рублей и не более половины платежа до реструктуризации. В дальнейшем "недоплаченные" деньги придется возвращать, причем с процентами. Предусмотрено три варианта: по истечении льготного периода будет восстановлен первоначальный размер платежа, но увеличен срок погашения кредита; ежемесячный платеж увеличится в такой мере, чтобы общий срок погашения остался прежним; наконец, третий, смешанный способ - постепенное увеличение платежа с необходимым продлением срока погашения кредита.
Кто получит помощь
Всего речь идет примерно о 800 тысячах российских семей - именно столько у нас оформлено ипотечных кредитов. Однако помощь получат далеко не все: критерии ее предоставления довольно жесткие. Государство не собирается "спасать" инвесторов, которые, имея нормальное жилье, вкладывались в строительство второй, третьей квартиры не для улучшения условий жизни, а для сохранения сбережений. Не могут рассчитывать на поддержку государства и семьи, взявшие кредит для строительства элитного жилья. Итак, основные критерии.
Во-первых, право на господдержку возникает, если сумма месячного дохода заемщика и членов его семьи за вычетом ежемесячного платежа по ипотечному кредиту оказывается меньше суммарного (рассчитанного на всю семью) прожиточного минимума в конкретном регионе. При этом совокупный доход упал более чем на 50 процентов из-за изменения условий труда заемщика (например, введение на его предприятии неполного рабочего времени, оформление отпуска без сохранения зарплаты).
Во-вторых, квартира, купленная в кредит до 1 декабря 2008 года, должна быть единственным жильем и для заемщика, и для всех проживающих вместе с ним (зарегистрированных на этой жилплощади) членов семьи.
В-третьих, у семьи нет другого налогооблагаемого имущества (дача, машина, гараж) или сбережений (акции, паи, ценные бумаги, банковские вклады), которые можно использовать для возвращения кредита.
В-четвертых, установлены требования к размеру приобретенного по ипотеке жилья. Для одного человека - не более 45 кв. метров; для двоих - не более 30 кв. метров на человека; для семьи из трех человек и больше - максимум 25 "квадратов" на каждого.
Для сельских домов метраж побольше: максимум 70 кв. метров на одного; по 50 кв. метров - для двоих (на каждого); по 40 метров - на каждого для семьи из трех человек и более.
Лимитирован и размер ипотечного кредита. Для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ханты-Мансийского АО, Тюменской области и Ямало-Ненецкого АО максимальная сумма займа - 8 миллионов рублей; для Камчатки, республик Коми и Саха (Якутия), Магаданской, Сахалинской, Самарской, Свердловской областей, Красноярского, Пермского, Хабаровского краев - действует верхний порог в размере 5,7 миллиона рублей. Для остальной территории страны (включая Ленинградскую область) - сумма кредита не должна превышать 4 миллионов рублей.
Это - главные условия, но есть и дополнительные. Например, если еще до ухудшения материального положения заемщик небрежно гасил кредит, допускал просрочки в платежах (более 90 дней), в помощи ему будет отказано.
Кроме того, "выпала" из претендентов на поддержку многочисленная группа заемщиков, бравших кредит на строительство новой квартиры под залог уже имеющейся. Если дом не достроен, а кредит брался под залог новостройки, тоже придется ждать окончания строительства.
Заявление на реструктуризацию подается в банк, выдавший кредит, а если он откажет - можно обратиться прямиком в АИЖК. Такое заявление можно подать в любой момент в течение 2009 года - и, соответственно, платить по новому графику в течение последующих 12 месяцев.
Документы, прилагаемые к заявлению на реструктуризацию кредита:
1. Копии паспортов заемщика и членов семьи с регистрацией в заложенной квартире.
2. При снижении заработка:
- справка по форме 2-НДФЛ за 2008 и все месяцы 2009 года, предшествующие дате подачи заявления;
- заверенная работодателем копия приказа об изменении условий труда и размера зарплаты.
3. При увольнении:
- справка из службы занятости о постановке на учет в качестве безработного с указанием размера пособия по безработице;
- копия трудовой книжки.
4. Справка из территориального отделения Пенсионного фонда о размере пенсионных выплат (для пенсионеров).
5. Справки по форме 2-НДФЛ и копии трудовой книжки всех работающих членов семьи.
6. Копия свидетельства о браке (разводе) и брачного договора (при наличии).
7. Копия платежного графика по ипотечному кредиту.
Документы, которые понадобятся при положительном решении о реструктуризации кредита.
1. Копия кредитного договора со всеми дополнительными соглашениями.
2. Копия платежного графика по кредитному договору.
3. Копия договора об ипотеке.
4. Копия договора приобретения жилого помещения - предмета ипотеки.
5. Копии договоров страхования по ипотечному кредиту.
6. Подтверждение из страховой компании об уплате страховых платежей.
7. Копия финансового лицевого счета с реестром платежей за жилье - предмет ипотеки.
8. Заключение оценщика об изменении стоимости заложенного жилья.
9. Выписки из ЕГРП о зарегистрированных правах заемщика и членов семьи на недвижимое имущество и возможных обременениях на него.
10. Справки от кредиторов об имеющихся иных кредитах у заемщика и членов семьи (суммы, графики погашения, сведения о платежах).