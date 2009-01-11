Удачное начало рабочего года

Также не стоит во время долгих праздников забывать и об активном отдыхе. Вместо того, чтобы сидеть дома перед телевизором, поглощая остатки новогодних яств, используйте свое свободное время для активного отдыха с семьей или друзьями: посетите театр, кино, цирк, погуляйте по паркам города. Смените привычную для вас обстановку, выберитесь на природу, за город. Базы отдыха предлагают сейчас весьма занимательные программы с катанием на коньках, лыжах, сноубордах и снегоходах, после чего там же можно поиграть в бильярд, расслабиться в каминном зале, либо воспользоваться услугами сауны или русской бани. Ну а самый простой и доступный вид активного отдыха - это обычная прогулка. Всего 30-40 минут в день на свежем воздухе не только поднимет настроение, но и благоприятно скажется на вашем самочувствии.