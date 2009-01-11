Удачное начало рабочего года

Наступил Новый год, закончились веселые и шумные встречи с друзьями и родственниками, и снова пора на работу. Всем хорошо известны состояния лени, апатии и депрессии, которые мешают нам после долгих новогодних «каникул» выходить на работу. Все еще хочется подольше понежиться в постели, посмотреть телевизор, проснуться, когда вам захочется, а не когда зазвонит будильник, да и просто продлить ощущение праздника.
Специалистами давно доказано, что обильное количество новогодних салатов с майонезом, жирная пища и калорийные блюда, а также алкогольные напитки в больших количествах негативно влияют не только на пищеварительный тракт, но и на общее состояние организма человека. Не каждый может вести здоровый образ жизни во время новогодних праздников, хочется наоборот перепробовать как можно больше разных вкусностей и выпить различных напитков. Бесспорно, трудно будет удержаться и не отведать всего, так давайте вместо этого найдем решение, которое позволит максимально быстро привести в форму себя и свою пищеварительную систему.
Рекомендуется за столом есть медленно и дробными порциями, а также пить побольше жидкости - минеральную воду или сок, поскольку с водой из организма лучше выводятся продукты распада алкоголя. Люди, страдающие от язвы или гастрита, могут за полчаса до застолья принять такие препараты, как "Смекта", "Альмагель". Во время застолья можно принять препараты, вырабатывающие ферменты, - "Мезим", "Фестал". "Мезим" также можно принять перед сном и на утро после переедания. Если был перебор со спиртным, можно принять 10 таблеток активированного угля - такая дозировка не зависит от массы тела.
Также не стоит во время долгих праздников забывать и об активном отдыхе. Вместо того, чтобы сидеть дома перед телевизором, поглощая остатки новогодних яств, используйте свое свободное время для активного отдыха с семьей или друзьями: посетите театр, кино, цирк, погуляйте по паркам города. Смените привычную для вас обстановку, выберитесь на природу, за город. Базы отдыха предлагают сейчас весьма занимательные программы с катанием на коньках, лыжах, сноубордах и снегоходах, после чего там же можно поиграть в бильярд, расслабиться в каминном зале, либо воспользоваться услугами сауны или русской бани. Ну а самый простой и доступный вид активного отдыха - это обычная прогулка. Всего 30-40 минут в день на свежем воздухе не только поднимет настроение, но и благоприятно скажется на вашем самочувствии.
И, наконец, выйдя в первый день на работу, эксперты советуют дать себе время для раскачки и ни в коем случае не осуждать себя за низкую продуктивность. Не ждите от себя высоких результатов, лучше всего в эти дни работать так, как можете, и не подгонять себя. Обычно для возвращения в нормальный режим необходимо 3-5 дней.
Также психологи советуют быть оптимистом и не предаваться депрессии из-за выхода на работу. Придя на работу, поделитесь с коллегами радостными моментами, расскажите, что интересного произошло у вас во время новогодних праздников и помните – ваше хорошее настроение залог вашей будущей продуктивной работы. При сочетании этих нехитрых советов выход на работу для вас должен оказаться еще одним приятным событием в уже наступившем Новом году.
Татьяна Григорьева