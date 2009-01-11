Обманутым дольщикам Тюмени поможет только суд

Как сообщили Dom72.ru в пресс-службе губернатора, обращение в суд и прокуратуру - конкретные и единственно возможные законные шаги по защите интересов дольщиков, попавших в затруднительную ситуацию. Именно так можно найти виновных, привлечь их к ответственности и взыскать собранные ими с людей средства. Других способов решения проблемы просто нет. Кстати, даже обманутыми дольщиков может признать своим решением только суд.