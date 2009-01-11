Обманутым дольщикам Тюмени поможет только суд

Сегодня, 11 января, губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел первое в этом году заседание антикризисного штаба.
В ходе заседания заместитель начальника главного управления строительства Александр Сидоренко доложил о ситуации в строительной отрасли. В настоящее время остановлено строительство 34 объектов – их доля составляет 8% от строящихся в регионе. Стоимость жилья на рынке составляет: 41,6 тысячи рублей за квадратный метр - на первичном и 44 тысячи рублей за кв. метр жилья - на вторичном рынках. Массового сокращения рабочих мест в строительной отрасли не наблюдается.
Продолжает действовать региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Александр Сидоренко сообщил, что проведены конкурсы на приобретение 889 квартир, полностью закончена эта процедура для 810 из них. Напомню, распоряжением правительства области на приобретение жилых помещений для переселенцев из аварийного жилья главному управлению строительства выделено свыше 940 миллионов рублей.
Особый разговор – о долевом строительстве. Некоторые застройщики Тюмени еще до кризисных явлений повели себя недобросовестно, затянув сроки сдачи квартир. Самая сложная ситуация сложилась у тех, кто заключил договор с ООО «Тюмень-Лукойлстрой» и ООО «Стройтехногрупп». Деньги по договорам дольщики выплатили сполна, а квартир так и не дождались. На счетах этих фирм средств для завершения строительства нет, сменилось и руководство.
Разделяя обеспокоенность людей, оказавшихся в непростой ситуации, глава региона, тем не менее, четко обозначил позицию областных властей в этом вопросе. «Мы не вправе компенсировать недобросовестность некоторых застройщиков за счет средств всех налогоплательщиков, - считает губернатор. - Почему помогая группе дольщиков, мы должны ущемлять интересы других тюменцев?»
Выделить деньги для завершения такого строительства область не может. Ни физически – у бюджета нет такой возможности, ни юридически – нет законных оснований. «Будем помогать организационно», - пообещал Владимир Якушев.
И такую помощь власти уже оказывают. Представители правительства проводят встречи и консультации с застройщиками и дольщиками по поиску путей завершения строительства, организованы рабочие группы из представителей заинтересованных сторон и специалистов главного управления строительства Тюменской области. Также региональное правительство представило в прокуратуру Тюменской области конкретные материалы о нарушениях прав дольщиков руководством ООО «Стройтехногрупп». Материалы направлены в ГУВД для проведения проверки, дело поставлено на контроль в областной прокуратуре.
Как сообщили Dom72.ru в пресс-службе губернатора, обращение в суд и прокуратуру - конкретные и единственно возможные законные шаги по защите интересов дольщиков, попавших в затруднительную ситуацию. Именно так можно найти виновных, привлечь их к ответственности и взыскать собранные ими с людей средства. Других способов решения проблемы просто нет. Кстати, даже обманутыми дольщиков может признать своим решением только суд.