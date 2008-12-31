Светлана Иванова: «Год молодежи даст возможность проявиться ярким личностям!»

Сегодня мы знаем каждого ребенка, каждого подростка, который занимается в нашей отрасли «в лицо». Этому способствует и созданный нами банк данных, который позволяет следить за активностью каждого человека. Это хороший способ для контролирования и ребят «группы риска», которых мы особенно активно стараемся привлекать к занятиям спортом. Конечно такие дети не пойдут вязать или петь, но мы должны предложить им занятие по душе. Именно эти ребята, как правило, оказываются очень одаренными в хоккее и футболе. Поэтому мы стараемся сами приводить их в секции, а не ждать, пока они придут сами. Кроме того, в будущем году мы будем активно работать с детьми-инвалидами. Если раньше мы задействовали их только через спорт, то сегодня мы будем пытаться сделать это и через другие виды деятельности. Уже определены направления, на которые возлагается ответственность. Этим детям нужно дать возможность для развития, ведь это же тоже дети, они ничем не хуже и не лучше других.