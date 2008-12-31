Светлана Иванова: «Год молодежи даст возможность проявиться ярким личностям!»

2009 год объявлен Годом молодежи. Дорога будет открыта молодым и активным, однако помимо открытых путей, молодежь нуждается в поддержке. О том, какие шаги будут сделаны в этом направлении, корреспонденту NashGorod.ru рассказала начальник Управления по спорту и молодежной политике города Тюмени Светлана Иванова.
Светлана Владимировна, как Вы считаете, логично ли, что Год молодежи следует за Годом семьи?
- Я думаю, что это не принципиально. Мы не собираемся останавливать ту работу, которую начали в Год семьи. Мы будем продолжать и развивать работу с молодыми семей, ведь молодые семьи – это тоже молодежь. Условно мы делим всю «молодежь» на группы: школьная, студенческая, работающая и семейная. Все они разные и по-разному воспринимают материал. Соответственно, надо строить организацию проведения мероприятий абсолютно по-разному для каждой отдельной группы. Поэтому мы стараемся учитывать интересы всех.
Светлана Владимировна, какие мероприятия, посвященные Году молодежи, Управление планирует проводить?
- Несмотря на финансово-экономический кризис, мы продолжаем готовиться к организации проведения новых мероприятий в 2009 году. Помимо прежних, в новом году появятся новые актуальные мероприятия.
Мы планируем провести первую городскую конференцию под названием «Проблемы формирования и развития толерантного межличностного взаимодействия в молодежной среде». Ведь не секрет, что сегодня есть проблемы в молодежной среде, например, проблемы национального характера. Пусть в Тюмени эта проблема не является самой актуальной, но мы достаточно внимательно смотрим телевизор и читаем газеты, и понимаем, что сегодня есть смысл об этом говорить. Мы понимаем также, что Тюмени есть что сказать по этому поводу, поэтому конференцию мы будем проводить в меньшей степени с людьми из науки, в большей – с той средой, для которой все это затевается. Обязательно будут задействованы руководители молодежных движений, в том числе и субкультур, хотим, чтобы поучаствовал и Дом национальных культур.
Также мы хотим провести городскую конференцию «Инновационные модели взаимодействия с несовершеннолетними «группы особого внимания» в социально-ориентированном пространстве города: проблемы и перспективы». В этом отношении мы накопили опыт, которым хотим поделиться с другими субъектам Российской Федерации.
В том числе, мы обязательно будем проводить открытый городской фестиваль педагогических объединений «Перекресток». Это традиционное мероприятие, в рамках которого молодые лидеры общественных движений, организаций собираются вместе, делятся впечатлениями, общаются и принимают в свои ряды новых людей.
Уже традиционным стал «Фестиваль молодежных субкультур», и если раньше мы проводили его только летом, то теперь решили провести еще и зимой. В этом мероприятии принимают участие интересные ребята, со своей философией, со своими подходами, со своей культурой и ментальностью: это и граффити, и байкеры, и брейкеры, и роллеры. У них очень серьезный подход к деятельности, к организации какого-либо мероприятия. А уж если мы их идею поддержали, то здесь они приложат максимум стараний, но сделают все очень добросовестно и красиво. Поэтому мы их инициативу охотно поддерживаем.
Кроме новых, вышеперечисленных мероприятий, мы, безусловно, будем проводить все наши традиционные мероприятия с молодежью, а их более двухсот.
Светлана Владимировна, как Вы оцениваете молодежь нашего города?
- Тюменская молодежь отличается от молодежи других городов – она более современная, развитая, грамотная, энергичная и активная. За последние годы она совсем изменилась. Если вспоминать 90-е годы, то девизом молодежи было: «Вы нам должны». Сегодня у молодых людей подход совсем другой, они проявляют инициативу сами и ищут поддержки в ответ. Это вдохновляет настолько, что о них хочется рассказывать, помогать им. Ведь если мы повернемся к нашей молодежи лицом, покажем, что верим им, надеемся на них, то они откликнутся.
Сегодня мы знаем каждого ребенка, каждого подростка, который занимается в нашей отрасли «в лицо». Этому способствует и созданный нами банк данных, который позволяет следить за активностью каждого человека. Это хороший способ для контролирования и ребят «группы риска», которых мы особенно активно стараемся привлекать к занятиям спортом. Конечно такие дети не пойдут вязать или петь, но мы должны предложить им занятие по душе. Именно эти ребята, как правило, оказываются очень одаренными в хоккее и футболе. Поэтому мы стараемся сами приводить их в секции, а не ждать, пока они придут сами. Кроме того, в будущем году мы будем активно работать с детьми-инвалидами. Если раньше мы задействовали их только через спорт, то сегодня мы будем пытаться сделать это и через другие виды деятельности. Уже определены направления, на которые возлагается ответственность. Этим детям нужно дать возможность для развития, ведь это же тоже дети, они ничем не хуже и не лучше других.
Я думаю, в следующем году мы откроем для себя много новых, интересных, активных и спортивных молодых людей. Ведь уже сейчас многие понимают, что сегодня модно быть нужным своей стране. И Год молодежи даст возможность проявиться как раз ярким личностям, которые в последующем, возможно, станут хорошими востребованными кадрами, нужными для своего государства.
Ваши пожелания на Новый год?
- В будущем году желаю всем крепкого здоровья, ведь если будет здоровье, то все остальное приложится. Желаю всем оставаться такими же энергичными, красивыми и умными, и еще более активными и оптимистичными! Я знаю, что наша молодежь самая лучшая.