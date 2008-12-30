Светлана Роженас: В жизни есть место творчеству!

Театр-это удивительное место, где человек учиться чувствовать и осознавать события жизни, пусть даже где-то и выдуманные. К примеру, артисты народного театра учат не только зрителей понимать происходящее, но и обучаются сами. Ведь многие из них непрофессиональные актеры.
Народный театр существует в Тюмени с 1920 года, когда любительская труппа появилась в Клубе Ильича на привокзальной площади. В 1962 году она получила имя народного театра. И вот уже почти 90 лет творческий коллектив дарит нам превосходные театральные постановки.
Ветеран народного театра, очаровательная женщина, выглядящая молодо не по годам, отличный организатор, Светлана Роженас, рассказала корреспонденту Nashgorod.ru о роли театра в своей жизни.
- Здравствуйте, Светлана Михайловна. Расскажите, пожалуйста, как получилось так, что вы попали в народный театр?
- Вы знаете, думаю, все это пошло от школьного театрального кружка, где мы ставили различные спектакли в третьем, четвертом и пятом классах. Мы черпали знания из кино, потому что телевидения не было. Я тогда жила ещё в Якутии. Когда стала постарше, появилась задача обязательно получить высшее образование, которого в моем городе преподавалось, а было среднее по типу техникумов. И вот, когда надо было определяться с профессией, поехала учиться в Тюмень в Нефтегазовый университет, стала геологом. Даже преподавала. В общем, жизнь в геологии сложилась хорошо - чему очень благодарна.
И вот как-то раз встретила свою бывшую ученицу, а она похвасталась: «Я играю в народном театре». Это было лет семь назад. Я спросила её: сколько она в нем играет. Она ответила: «Давно. Уже лет 15.» Я поинтересовалась: «А нельзя ли мне туда прийти, Бабу Ягу сыграть?» Девушка посмеялась, сказала: «Можно. Режиссер там настоящий, с образованием. Если выдержите требования, желания, то, пожалуйста, приходите. Многие уходят, потому что он на полном серьезе занимается с людьми. Как с настоящими актерами». В итоге, я пришла, поиграла и решила остаться.
- Я знаю, вы очень активная. Чем вы ещё занимаетесь в театре?
- В школе я была бессменной старостой во всех классах. Так и тут получилось, что я опять же внештатный организатор. Многое на мне держится. И спектакли организую, и людей оповещаю о репетициях. Если кто-то не может, значит, репетируем другой спектакль. И практически везде играю большие, главные роли.
- Кто сейчас управляет народным театром?
- Ой, тут такая большая история. Как вы знаете, ДК «Железнодорожников» находится в подчинении не городской управы, а свердловской железной дороги. И так случилось, что во время перестройки, мы оказались лишними. И надо было платить за помещение. Раньше в театре был и костюмер, работники сцены. Например, я помню, что раньше несколько лет подряд ставили отличные новогодние представления. Даже кассеты сохранились. И все кто сравнивал сказки по драмтеатру и те, которые мы ставили, говорили, что наши не хуже, даже интереснее. А технических возможностей у нас гораздо меньше, все выполнялось с большим трудом. Декорации сохранялись от других спектаклей. В итоге, мы стали не нужны дворцу «Железнодорожников». Они всё уничтожили: сократили все ставки, сожгли годами накопленные декорации. Мы пытались, каким-то образом все это сохранить - домой вывозили. Пошли с петицией в отдел городской культуры. Стали просить сохранить народный театр, где-то режиссера пристроить. И нам пошли на встречу. Теперь мы существуем внутри отдела культуры и досуговой деятельности Тюмени вместе с государственным муниципальным предприятием «Татарский народный центр», в который и внесли ставку режиссера. Таким образом продолжаем существовать мы и режиссер. Пока нам особо негде репетировать. Есть областные дома культуры, такие как «Строитель», «Геолог» и городские, например, в поселке Антипино. Они все очень хорошие: с отличной сценой, аппаратурой, но это далеко. Нам, «народным любителям», это не подходит, потому что некоторые люди работают, ездить далеко неудобно. Надо, чтобы здание в городе было. Пока приспосабливаемся и живем как можем.
- Как зовут вашего главного режиссера? Слышала, что он тоже участвует в спектаклях?
- Да, он действительно играет. Его зовут Владимир Викторович Шмаков. Он стал руководить театром с 1992 года после смерти отца, актера драматического театра, Виктора Шмакова. Очень утонченный человек, который очень хорошо понимает любую пьесу.
Раньше мы играли в ДКЖ, кто покупал билеты, тот и приходил. А сейчас выезжаем бесплатно в дома престарелых, в дом инвалидов. Кстати, они хотят, чтобы мы снова приехали. Сейчас мы ставим современные спектакли, с интересными костюмами.
В этом и прошлом году я сама организовывала спектакли в Театре кукол. За свои деньги арендовала зал, это не меньше 20ти тысяч, а потом сама же, одна практически, распространяла эти билеты. В этот раз в кассе было куплено всего 5 билетов, остальные сама реализовала, чтобы спектакль как-то окупился. Живем с большими трудностями.
- Светлана Михайловна, какая ваша любимая роль и какую бы вы хотели сыграть?
- Ой, смешно это или нет, но все любимые.
- Трудно быть актером?
- Трудно. Вот если бы мне было лет 30, то я могла бы и прыгнуть где-то. А теперь приходится подумать, что могу сделать. И если режиссер видит, что именно так надо сыграть он поправляет. Ведь иногда ты можешь понимать, что требуется, но делаешь не то, что нужно.
Есть одна пьеса, где мне по роли лет 40 должно быть, а в жизни мне 63. Играть трудно. Потому что это роль очень избалованной женщины, которая только и думает о том, как бы нажить ещё больше богатства. Она переступает через мораль и в этом отношении довольно трудно играть, потому что я не такая. И приходится понимать не себя, а героиню, которого нужно играть. Ведь разница в возрасте между ней и тобой, да ещё разница в характерах создает определенные трудности. Но если режиссер считает, что ты можешь это сделать, то он заставит тебя это делать и направит в нужном направлении.
- У вас никогда не было мыслей об уходе?
- Игра затягивает и пока, думаю, что не брошу.
- А вот как родные относятся к вашему увлечению?
- Замечательно относятся. Помощники мои самые дорогие. У меня отличный сын. Он нефтяник. Всегда помогает, когда надо запишет на пленку спектакль, свозит на спектакль, если нет машины. И муж тоже поддерживает.
- Вы бы хотели, чтобы ваш внук связал свою жизнь с творческой профессией, если да, то с какой?
- Про внука не могу сказать. Здесь каждый решает сам.
- Я слышала, вы недавно ездили в Париж. Какие впечатления вы привезли домой?
-Хочу снова туда. Сделала много фотографий. После Парижа в Петербург ездила к брату. Но Питер уже как дом родной. Почему-то сразу такая мысль пришла, что Париж-это красивая женщина, а Петербург-это такой добротный мужик. Потому что в Париже все так легко и просто, но это я только про внешнюю сторону говорю: дворцы, музеи, парки, улицы. Внутренней стороны не знаю. Мужчины красивые очень. Хоть молодой, хоть старый.
В общем, очарована мужчинами, парфюмерией. Было бы мне поменьше лет, так ещё бы разочек туда съездила. Мы жили в центре города и успели насладиться парижской жизнью. Я как будто в отпуске побывала. Осталось ощущение легкости и жизнерадостности.
- А вы загадываете желания на новый год?
- Загадываю! Чтобы быть моложе и не болеть.
Алина Довгуля