Светлана Роженас: В жизни есть место творчеству!

- Ой, тут такая большая история. Как вы знаете, ДК «Железнодорожников» находится в подчинении не городской управы, а свердловской железной дороги. И так случилось, что во время перестройки, мы оказались лишними. И надо было платить за помещение. Раньше в театре был и костюмер, работники сцены. Например, я помню, что раньше несколько лет подряд ставили отличные новогодние представления. Даже кассеты сохранились. И все кто сравнивал сказки по драмтеатру и те, которые мы ставили, говорили, что наши не хуже, даже интереснее. А технических возможностей у нас гораздо меньше, все выполнялось с большим трудом. Декорации сохранялись от других спектаклей. В итоге, мы стали не нужны дворцу «Железнодорожников». Они всё уничтожили: сократили все ставки, сожгли годами накопленные декорации. Мы пытались, каким-то образом все это сохранить - домой вывозили. Пошли с петицией в отдел городской культуры. Стали просить сохранить народный театр, где-то режиссера пристроить. И нам пошли на встречу. Теперь мы существуем внутри отдела культуры и досуговой деятельности Тюмени вместе с государственным муниципальным предприятием «Татарский народный центр», в который и внесли ставку режиссера. Таким образом продолжаем существовать мы и режиссер. Пока нам особо негде репетировать. Есть областные дома культуры, такие как «Строитель», «Геолог» и городские, например, в поселке Антипино. Они все очень хорошие: с отличной сценой, аппаратурой, но это далеко. Нам, «народным любителям», это не подходит, потому что некоторые люди работают, ездить далеко неудобно. Надо, чтобы здание в городе было. Пока приспосабливаемся и живем как можем.