Обманутыми дольщиками стали молодые семьи Тюмени

Дольщикам был предложен план реанимации стройки, который следовало бы утвердить в кабинете Евгения Воробьева, главы комитета по делам национальностей, где и рассматриваются заявки на проведение массовых акций в городе. В назначенное время встреча не состоялась, поскольку неотложные дела не позволили Евгению Михайловичу быть на месте в назначенный час. «Мы не можем ждать, ведь у каждого есть и свои дела, и работа, ведь сегодня многие отпросились с работы на пикет. Пусть теперь сами чиновники ищут нас, назначают встречи в удобное теперь для нас время, и вручают нам этот план. Если вариантов нет, то мы будем выходить на митинги каждый месяц, но молчать не станем!» - прокомментировали участники инициативной группы дольщиков.