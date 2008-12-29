Обманутыми дольщиками стали молодые семьи Тюмени

Люди с плакатами встали лицом к улице Республики, чтобы их видели жители города и те, кто в этот момент были в здании областного парламента.
По данным инициативной группы, около 24 молодых семей приобрели квартиры в ГП-1, ГП-2, ГП-7 и в год семьи они остались без квартир в Тюмени, без крыши над головой. Купив квартиры у компании, люди были уверены в завершении строительства и в успешной сдаче домов, поскольку в рамках государственной программы застройщик был рекомендован правительством области.
«ООО «Стройтехногрупп» застраивала несколько домов в поселке ММС г. Тюмени: ГП-1 (построено 1,5 этажа), ГП-2 (построено 3,5 этажа), ГП-3 (коробка с окнами), ГП-7 (коробка без окон). Объекты ГП-4,5,6,8,9 - строительство не начато, квартиры продавалась по предварительным договорам» – сообщает лидер инициативной группы дольщиков ООО "Стройтехногрупп".
Дольщики неоднократно обращались с претензиями в саму компанию, в главное управление строительства ТО, писали президенту, но никакого ответа о ходе строительства они получить не могут.
Ольга: «Сейчас мы платим за кредиты на покупку жилья, которого нет, за съемную квартиру, в которой живем, а аренда квартир Тюмени - удовольствие дорогое. Так жить невозможно. Последнее ведь отдали. За субсидиями богатый человек не пойдет…».
Оксана: «В 2006 году по предварительному договору с компанией «Стройтехногрупп» мы приобрели долю, в августе 2008 года в регистрационной палате зарегистрирован официальный договор на квартиру в ГП-7 на ММС. Неипотечный кредит плюс собственные накопления позволили нам
Инициативная группа дольщиков в этот же день встретилась с депутатом Тюменской областной думы Сергеем Усольцевым, который предложил начать все с чистого листа, с этой встречи. «То есть нужно перечеркнуть все, что было сделано до этого момента – все хождения по инстанциям, нервы и время?!» - негодует лидер инициативной группы Елена, показывая стопку бумаг – переписка с инстанциями с сентября 2008 года.
Дольщикам был предложен план реанимации стройки, который следовало бы утвердить в кабинете Евгения Воробьева, главы комитета по делам национальностей, где и рассматриваются заявки на проведение массовых акций в городе. В назначенное время встреча не состоялась, поскольку неотложные дела не позволили Евгению Михайловичу быть на месте в назначенный час. «Мы не можем ждать, ведь у каждого есть и свои дела, и работа, ведь сегодня многие отпросились с работы на пикет. Пусть теперь сами чиновники ищут нас, назначают встречи в удобное теперь для нас время, и вручают нам этот план. Если вариантов нет, то мы будем выходить на митинги каждый месяц, но молчать не станем!» - прокомментировали участники инициативной группы дольщиков.
Евгения Ноговицина