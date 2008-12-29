Крупные компании Тюмени подвели итоги строительного года

Алексей Долгих, генеральный директор консалтинговой компании «Ассоциация АЛКО» дополнил коллегу, заметив, что можно говорить о разделении рынка недвижимости на «ДО-кризисный» и «ПОСЛЕ-кризисный». «Если до октября реальные цены сделок по продаже квартир в Тюмени отличались от цены предложения на 5%, не больше, то сейчас мы наблюдаем тенденцию увеличения скидок по сделкам до 15-20%, особенно если покупатель с «живыми» деньгами». К сожалению, коммерческая недвижимость в Тюмени не была затронута на пресс-клубе.