Крупные компании Тюмени подвели итоги строительного года

«Тюменские строительные компании на сегодняшний день ввели 1 млн. 57 тысяч квадратных метров жилья. До конца года эта цифра может быть еще увеличена до 1 млн. 70 тысяч, поэтому норму, поставленную в начале года, в 1 млн. 100 тысяч мы почти выполнили» - отметил директор НП «Объединение проектировщиков Западной Сибири» Борис Ройтблат.
Итоги строительного года 24 декабря были подведены участники пресс-клуба «КВ-диалоги о недвижимости».
Компания «Тюменинвестстрой» отпраздновала 10 лет работы. «Создалась компания в разгар кризиса-98 и первый серьезный юбилей тоже встречаем в кризис», - заметила Светлана Утешева, заместитель генерального директора по коммерции компании «Тюменинвестстрой». За 10 лет фирма сделала немало, в частности построила 77 526 тыс. квадратных метров жилья, но, пожалуй, главной ее заслугой стало освоение исторического центра города – вместо покосившихся и ветхих домишек вырос замечательный «Серебряковский квартал». Элитные жилые комплексы, жилье эконом-класса, таунхаусы и коттеджи, бизнес-центры и центры здоровья – круг интересов компании весьма обширен. В 2008 году группа компаний «ТИС»
занималась строительством бизнес-центра «Ермакъ», достраивала дом премиум-класса «Ладья» и вторую очередь жилого комплекса на Цимлянском озере.
Холдинговая компания «Сибинтел» совместно с компанией «Ренессанс Констракшн» в 2008 году построила вторую очередь клубного жилого комплекса «Даудель» - пять домов различной этажности. Как подчеркнул на заседании Игорь Михайлов, один из кураторов проекта, «построили на пять месяцев раньше запланированного срока, в январе передаем дольщикам ключи от квартир».
Не менее успешно реализуется и проект «Александровский сад», строительством его занимается управляющая компания «Статус», строго по графику идет строительство первой очереди жилого комплекса «Близнецы» (компания «НИККА – Центр»), три дома, 19 тыс. кв.м были готовы к вводу у «Оргкомитета МЖК», выполнили годовые планы и такие игроки рынка как «Тюменская Домостроительная компания» и «Партнер – Инвест».
Как вели себя цены на вторичное и первичное жилье, насколько кризис скорректировал ценовую ситуацию – об этом участникам заседания рассказали аналитики рынка недвижимости Тюмени.
Валентина Трошина, сертифицированный аналитик рынка недвижимости, ведущий специалист компании «БРОК» отметила, что «в целом год был стабильным, в начале его мы наблюдали рост цен, особенно за счет сегмента бизнес и премиум-жилья, затем цены вели себя достаточно ровно, резких скачков ценовых показателей не было».
Алексей Долгих, генеральный директор консалтинговой компании «Ассоциация АЛКО» дополнил коллегу, заметив, что можно говорить о разделении рынка недвижимости на «ДО-кризисный» и «ПОСЛЕ-кризисный». «Если до октября реальные цены сделок по продаже квартир в Тюмени отличались от цены предложения на 5%, не больше, то сейчас мы наблюдаем тенденцию увеличения скидок по сделкам до 15-20%, особенно если покупатель с «живыми» деньгами». К сожалению, коммерческая недвижимость в Тюмени не была затронута на пресс-клубе.