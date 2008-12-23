Новый год «по-домашнему»

Новый год – праздник необычный, загадочный, когда весь мир ждет что-то обновленного, полного сил и надежд. И многим хочется встретить этот праздник среди близких и дорогих им людей. Неслучайно Новый год принято называть домашним, семейным праздником.
Среди нас есть люди пожилого возраста, которые живут по старым традициям, несмотря на реалии современного мира. Многие годы они встречали праздник дома. Мамы и папы, бабушки и дедушки, внуки и внучки садились за уставленный праздничными яствами стол рядом с нарядной, сверкающей елкой и, конечно, с телевизором. Смотрели передачу «Голубой огонек», с нетерпением ожидая, когда часы пробьют полночь. А потом – пили шампанское, загадывали желания, поздравляли и целовали друг друга.
Современный новогодний вечер из домашнего праздника превращается в некое испытание семьи на прочность. Что победит – эгоизм или альтруизм? Уважение к традиции или жажда новизны? Любовь к близким или стремление к необычным удовольствиям? Нынешнее поколение предпочитает отмечать праздник со своими сверстниками, забывая семейные ценности. А большинство пожилых людей не могут полноценно праздновать новый год из-за серьезных проблем со здоровьем.
Корреспондент Nashgorod.ru узнал у тюменцев старшего возраста, где и с кем они будут отмечать Новый, 2009-й, год.
Марк Анатольевич , 57 лет:
На Новый год мы с женой пойдем к ее родителям и позовем мою маму. Возможно, придут и сестра жены с мужем. А вот мой сын со своей девушкой пойдут на молодежную вечеринку. Впервые за много лет он не встретит Новый год с нами. Но мы на него не сердимся. Мы за него рады. Он встретил прекрасную девушку, они любят друг друга, так пусть веселятся. То, что они встречают Новый год с друзьями, совсем не значит, что они нас не любят.
Людмила Николаевна, 55 лет:
Могу с радостью сказать, что Новый год будут вместе встречать четыре поколения нашей семьи: моя мама, мы с мужем, дети и внуки. Встречать мы будем его у нас дома. Главное - мы все будем вместе. Это наша традиция, и мы никогда ее не нарушаем.
Василий Тимофеевич, 60 лет:
Новый год буду встречать с женой и с ее мамой. Мой сын год назад “отделился” от нас, живет с подругой. В гости к нам заходит изредка. Не думаю, что он пожалует к нам на Новый год.
Лидия Степановна, 92 года:
Здоровье не позволяет мне идти к кому-то из родственников. Поэтому ко мне придет дочь с ее мужем. Заглянут поздравить внуки и правнуки. Жаль, что четверо детей у меня не стало, их так не хватает. Одно, радует внимание их детей.
Евгения Владимировна, 70 лет:
Будет со мной отмечать Новый год одно поколение и один человек - я. Хотя, возможно, приглашу в гости соседку, с которой мы дружим. Ее дети к ней редко заходят. Моя дочь с мужем и детьми заходят ко мне довольно часто, но 31 декабря они будут у себя дома, пригласят друзей, 1 января пойдут к родителям зятя и только 2 января заскочат ко мне. Эти порядки завел зять. Когда был жив мой муж, к нам приходили родственники. А здесь вот так приходится встречать Новый год - в гордом одиночестве.
Григорий Джафарович, 57 лет:
Новый год остается для меня самым главным и любимым праздником в жизни. Это, пожалуй, единственный день в году, когда каждая семья просто обязана собираться вместе. За нашим столом будут присутствовать 4 поколения родственников. Самый старший – мой отец – 85-летний Джафар. Самый младший – мой внук – двенадцатилетний Саша. Для каждого из нас Новый год – это не просто праздник, это замечательный и порой единственный повод встретиться всем членам большого семейства.
Для меня Новый год – это семейный праздник, когда за столом собираются все члены семьи. Люди старшего поколения рассказывают свои жизненные истории,дети и внуки их слушает. Вспоминают приятные моменты уходящего года. Ведь близкие люди – это самое дорогое, что есть у каждого человека. Семья - это очаг вашего дома. Не забудьте поздравить своих мам и пап, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, им очень приятно будет в такой праздничный день увидеть или услышать вас, близких им людей.
Евгения Пасенкова