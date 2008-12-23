Новый год «по-домашнему»

На Новый год мы с женой пойдем к ее родителям и позовем мою маму. Возможно, придут и сестра жены с мужем. А вот мой сын со своей девушкой пойдут на молодежную вечеринку. Впервые за много лет он не встретит Новый год с нами. Но мы на него не сердимся. Мы за него рады. Он встретил прекрасную девушку, они любят друг друга, так пусть веселятся. То, что они встречают Новый год с друзьями, совсем не значит, что они нас не любят.