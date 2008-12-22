Театр пластики «Мимикрия» поиграл с тюменцами в "игру без правил"

На самом деле все зависит от наличия помещения. Мы очень хотим создать студию при театре, но пока нет возможности, потому что негде заниматься с ребятами. Нам очень часто звонят, пишут люди, которые хотят просто позаниматься, не говоря уже о каких-то показах. Буквально на днях мне звонил молодой человек, студент 5 курса ТюмГУ и говорил, что ни разу не видел нас, но очень много слышал, и хотел бы попробовать себя в актерской деятельности. В таких ситуациях приходится объяснять людям, что помимо желания должны быть ещё и возможности. Но как только появится постоянное помещение, то да, думаю, что все это у нас будет.