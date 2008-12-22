Театр пластики «Мимикрия» поиграл с тюменцами в "игру без правил"

19 ноября состоялась премьера спектакля «М/Ж: игра без правил» от Тюменского театра пластики «Мимикрия». Ограниченное число билетов на каждое отдельное представление и интригующее название привлекли не только давних поклонников молодежного театра, но и простых тюменцев, далеких от «богемной» жизни. «Игра без правил» проходила в одном из павильонов торгового центра «Фаворит». Именно там корреспондент Nashgorod.ru встретился с одним из актеров театра «Мимикрия» Петром Шифельбаеном.
Добрый день, Петр! Правда ли, что никто из актеров вашего театра не связан с актерской деятельностью профессионально. Так ли это?
Петр Шифельбаен: Отчасти так, но не все. Денис Кузяков, Александр Малышкин и Юрий Захаров учатся в академии культуры. Денис уже закончил академию культуры по специальности режиссура театра малых форм, а Саша учится на третьем курсе режиссерского факультета. Юра учится заочно в той же академии культуры. Но в театре они проявляют себя как актеры. Кроме того, все мы один год учились в Москве в академии при подготовке работников искусства и культуре на кафедре пантомимы и пластической культуры тела. Нашим преподавателем был Илья Рудберг. К сожалению, академия поменяла направление, и учиться там больше не представлялось возможным.
На мой взгляд, хореография и пластика – вещи близкие, занимались ли актеры театра хореографией раньше?
Все-таки хореография и пластика - это разные вещи, хотя и основа у них одна и та же. Ведь существуют театры танца, театры пластики, драмы и другие. Сейчас у нас проходят тренинги по пластике.
Расскажите немного об истории театра «Мимикрия»?
Театр был официально зарегистрирован 5 лет назад, а коллективу уже около 10 лет. Все ребята, стоящие у истоков «Мимикрии», начиналили со стема «Обалдеть». И на базе этого коллектива Тюменской государственной академии мировой экономики, управления и права все началось. Любовь Лещукова организовала студию «Обалдеть». Потом набрала ещё один коллектив - «Азарт», в данный момент его руководителем является Василия Синяков экс-актер театра. Постепенно коллектив рос, и пришла идея создать театр. Сначала занимались пантомимой, потом добавлялись разные жанры, и вот сейчас театр «нашел» свое самовыражение, хотя до сих пор мы в некотором поиске…постоянно развиваемся.
А те ребята, которые стояли у основания коллектива, работают в «Мимикрии» сейчас или состав труппы полностью сменился?
Состав менялся, конечно. Кто-то ушел, осознав, что это не его. На данный момент с основания коллектива в труппе Юра Захаров, Майя Шульц, Полина Карабчикова и Юля Буракевич.
Какова целевая аудитория театра пантомимы и пластики, на Ваш взгляд?
Буквально полгода назад я был уверен, что нашей аудиторией является молодежь от 18 и до 25 лет. Но после последних спектаклей, особенно после «М/Ж» и уличного спектакля «Дорога дураков», пришел абсолютно не тот зритель, которого я ждал увидеть. Пришли люди 35-40 и даже 50 лет. Был возрастной разброс, да и сейчас молодой зритель потихоньку начинает отсеиваться. Студенческая и школьная молодежь не приучена к искусству. Почему - я не знаю. А в целом, растет театр – растет зритель.
Как возникла идея спектакля «М/Ж»?
Идея возникла в этом году. Собирались презентовать спектакль к пятилетию коллектива. Когда размышляли, как отметить, как зрителя порадовать, пришли к тому, что нужно сделать пять разноплановых мероприятий: радио гастроли, показ спектакля, фотовыставка на цветном бульваре, корпоративный вечер для самых близких друзей, родителей, бывших актеров театра и планировали сделать премьеру «М/Ж». Но времени было очень мало - меньше двух месяцев на всю подготовку. А у нас к тому моменту было готово всего две сцены. К тому же возникла проблема с помещением – его просто не было.
Насколько я знаю, у вас нет постоянного помещения. Репетируете от места к месту?
До этого наша база была в ГМУ, но в связи с некоторыми обстоятельствами нам пришлось покинуть помещение. И на тот момент, когда придумали спектакль, мы долго думали, где его можно показать. И тут вспомнили о новом полупустом торговом центре. Да и спектаклю это помещение, на наш взгляд, очень подходит, ведь зачастую люди выставляют свои отношения «напоказ», как на витринах магазина. Руководство магазина сначала с некоторой опаской отнеслось к нашему предложению поставить спектакль прямо в торговом павильоне. Но нам удалось их убедить, и спектакль состоялся.
Наплыв зрителей был достаточно большим, многие даже не успели сходить на дополнительные показы. Будет ли возможность ещё раз увидеть этот спектакль?
Да, мы планируем в январе поставить новый спектакль М/Ж.. Планируем обновить, как минимум, три сцены, что-то заменить, что-то уточнить. И в 20-числах января мы ещё раз покажем спектакль, по-видимому, уже в последний раз.
Вы довольны успехом спектакля?
На самом деле я не знаю, насколько он зрителям по нраву. Он просто другой, это не то, что мы делали раньше. Захотелось чего-то нового попробовать - вот, попробовали. Перед премьерой спектакля вся творческая группа волновалась - не знали, как зритель отреагирует. Правда, у нас был один пробный показ в начале ноября, на нем было человек 10. Мы посмотрели на реакцию «первоиспытателей», и к первому дню премьеры кое-что изменили.
Петр, любой ли желающий сможет в будущем попасть к вам в коллектив? Может, кастинги планируете проводить?
На самом деле все зависит от наличия помещения. Мы очень хотим создать студию при театре, но пока нет возможности, потому что негде заниматься с ребятами. Нам очень часто звонят, пишут люди, которые хотят просто позаниматься, не говоря уже о каких-то показах. Буквально на днях мне звонил молодой человек, студент 5 курса ТюмГУ и говорил, что ни разу не видел нас, но очень много слышал, и хотел бы попробовать себя в актерской деятельности. В таких ситуациях приходится объяснять людям, что помимо желания должны быть ещё и возможности. Но как только появится постоянное помещение, то да, думаю, что все это у нас будет.
В январе будет обновленный М/Ж, с этим все ясно. А готовите ли вы какой-нибудь новый проект?
Да, работаем сейчас над новогодним проектом. С 24 по 27 декабря в этом же помещении ТРЦ «Фаворит» будет эстрадный новогодний концерт «Нестандart». Можно сказать это лучшая выборка номеров, и конечно часть новых. Думали ещё раз показать спектакль перед новым годом, но потом решили, что празднично нужно все это дело сделать. Тем более у нас уже два года не было ничего эстрадного. Последний раз мы делали концерт к 3х-летию.
Если ваш театр будет существовать ещё много лет, хотели бы вы повторить через определенный промежуток времени спектакли? Например «Тень», «М/Ж», «дорогу дураков»?
Есть такие спектакли, которые невозможно показать на иной площадке. Когда я вспоминаю «Тень», с которой мы ездили на фестиваль в Санкт-Петербург, то после «встречи» с площадкой мы просто ужаснулись. Там не было ни одного штанкета, на которых должны были висеть наши декорации. И мы всю ночь монтировали сцену под себя. Но первый план, держался буквально на добром слове, там стояло просто две лестницы и металлическая палка. И постоянно, когда тянули, думали, что она может оборваться, убив того, кто находился на авансцене. Поэтому как-то даже и не хочется повторять пройденное. Проще сделать что-то новое, чем вспомнить старое и приспособить его к определенному месту. Но, конечно, все это не касается уличных спектаклей.
Анастасия Добрынько
Фото Андрея Павлычева