ТДСК и "Партнер-Инвест" ответили на онлайн-вопросы горожан

На минувшей неделе интернет-портал Ипотека в Тюмени провел онлайн-конференцию крупнейших Тюменских застройщиков.
Галина Рахлеева, специалист по маркетингу Тюменской Домостроительной Компании и Андрей Панасюк, директор по маркетингу и продажам компании «Партнер-Инвест» подробно и объективно ответили на все вопросы, каверзные и острые, на злобу дня и перспективы будущего.
Стенограмма конференции:
1. Виктор: Какие способы воздействия есть на застройщика Тюмени у участников долевого строительства, чтобы в условиях мирового финансового кризиса они завершили строительство в указанные в договоре сроки? И какие вообще, в сложившихся условиях, существуют гарантии у участников долевого строительства, если строительство объекта находится на начальном этапе?
Андрей Панасюк: В общем-то, контекст такой чувствуется в вопросе: как мне вас, если вы вдруг чего-то там нашалите, поставить в угол? На самом деле, на сегодняшний день, у нас нет никаких предпосылок для таких прогнозов. То, что вводим в эксплуатацию - получается даже раньше запланированных сроков. Сейчас только присутствовал на передаче ключей в доме ГП-12. Хотели в 4 квартале только строительство закончить, а уже ключи передаем на заселение.
Что касается методов воздействия, их на самом деле масса. Если застройщик чего-то не выполняет, то, согласно закону о долевке, покупатель полностью защищен. Он должен, получить квартиру в оговариваемый срок, в нужном качестве – все это, как правило, прописывается в договоре, беспокоиться не о чем. Если в договоре не будут прописаны необходимые пункты, которые нужны для защиты покупателя, регистрационная палата не зарегистрирует такой договор.
Галина Рахлеева: ТДСК работает в рамках федерального закона №214, там все нормы прописаны. У нас с этим проблем нет, мы все вводим с опережением срока. Из того, что было на 2008 год запланировано ввести по программе, все дома уже введены или через 2-3 дня будут введены. Так что переживать за квартиру, купленную в ТДСК нет причин. Те покупатели, которые идут в Партнер-Инвест или ТДСК, понимают что это компании стабильные, проблем не будет. Они не бегут за низкими ценами, а превыше всего ценят то, что квартиру построят и отдадут в срок.
2. Олег Плотников: Чувствуете ли вы падение цен на стройматериалы, рабочую силу и т.д.? Повлияет ли это на цену квадратного метра в новых домах, которые еще только закладываются?
Андрей Панасюк: Если говорить о падении цен на стройматериалы, оно есть, это радует и это скажется в будущих объектах на розничной цене. Я вижу московские ценники и понимаю, что их себестоимость примерно 46 тысяч {рублей} за квадратный метр, а продажная стоимость - 150. Вот откуда шутки московские, например: "купи коттедж - получи две квартиры в подарок". У нас-то точно этого нет. Средняя наценка на квартиры в нашей компании составляет порядка 20%. Может, у кого-то по-другому, может, кто-то лучше может выстроить экономику и построить бизнес-процессы таким образом, чтобы затраты уменьшились. Я считаю, что мы немало шагов сделали в этом направлении, но структура себестоимости такова на сегодняшний день, что те цены, которые есть, адекватно отвечают рынку.
Стоимость жилья, однозначно, будет изменяться. Мы понимаем, что любому жителю хочется решить свой квартирный вопрос, и наша задача сделать процесс покупки более доступным, чтобы и цена была приемлемая, и у покупателя было понимание, за что он платит деньги. Чтобы качество и наполнение квартиры, инфраструктура, последующее содержание и обслуживание дома управляющей компанией – то есть все то, что мы реализуем сейчас в рамках концепции «Комфортный дом», было бы на высоком уровне.
Галина Рахлеева: Мы еще не почувствовали, что цены на стройматериалы упали. У нас были стройматериалы закуплены заранее. ТДСК работает с опережением по стройматериалам. Насколько возможно, цена уже снизилась в соответствии с изменением себестоимости. Я считаю, что цена на квартиру в нашей компании уже сейчас на таком уровне, что ниже некуда снижать.
3. Виктор: Какие варианты развития событий могут быть, если застройщик предлагает заключить дополнительное соглашение о переносе срока сдачи дома, а участника долевого строительства это никак не устраивает?
Андрей Панасюк: Хотелось бы еще раз напомнить покупателям, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Я бы очень хотел, чтобы покупатели даже на этом этапе проверили всю разрешительную документацию, разрешение на строительство, необходимые лицензии. Нюанс может быть в том, что закончится лицензия или срок аренды земли, и дом, в итоге, не будет введен в эксплуатацию. Можно посмотреть, какие есть взаимоотношения с банками, кредитует ли банк застройщика на сегодняшний день. Если хоть что-то вызвало у вас подозрения, то нужно делать соответствующие выводы.
4. Ирина: Почему в Тюмени никак не приживутся жилищно-строительные кооперативы, которые в соседнем Екатеринбурге являются очень популярным видом "займа" денежных средств у населения. Местным застройщикам не хватает тяму освоить новые технологии?
Андрей Панасюк: Мы рассматривали этот вариант, он интересен, однако есть нюансы, в частности, устойчивая ассоциация кооперативов с финансовыми пирамидами, обманом. А для нас очень важна наша репутация, мы не можем себе позволить ее испортить. На самом деле вариантов реализации жилья в рамках законодательства немного, но они есть. Поэтому мы выбираем тот вариант, который оптимален как для покупателей, так и для нас.
Галина Рахлеева: Мне кажется, что в плане привлечения денег для строительства это сейчас не очень актуально.
5. Галина: Вопрос Андрею Панасюку: планируется ли строительство детского сада в 3 Заречном микрорайоне? Если да, то когда и на какое количество мест он будет рассчитан?
Андрей Панасюк: Мы хотим сделать 3-й Заречный максимально привлекательным для жизни и образцово-показательным микрорайоном. В рамках его проектирования были предусмотрены и школа, и детский сад на 260 мест. Дополнительно к этому в проекте частный детский садик на 45 мест, сегодня он уже практически построен, достраиваем дом и все вместе введем в эксплуатацию.
Мы планируем сделать семейно-досуговое ядро, хотя понимаем, что в плане денег на этом не заработаешь. Тем не менее, для жителей микрорайона будет удобно, когда спортивно-оздоровительный центр рядом, детский клуб, шахматный, танцевальный клуб. И когда все это будет рядом, в соседних домах, это позволит жителям более правильно использовать свое время, которого всегда не хватает. Не гонять по пробкам по городу, чтобы ребятишек своих пристроить куда-то.
Галина Рахлеева: В микрорайоне «Восточный-2» предусмотрено два детских садика и школа. Все, что от ТДСК зависит, мы делаем, дело упирается в бюджетное финансирование, ведь вы знаете, что строительство детских дошкольных учреждений осуществляется на средства из муниципального бюджета.
6. Игорь Переверзев: Подскажите, есть ли новости по коммерческой ипотеке? вроде бы эта тема обсуждалась, но с кризисом поутихла.... а бизнесу очень интересно, особенно под торговлю.
Галина Рахлеева: Мы знаем, что сейчас очень трудно с ипотекой на доли. Сейчас мы работаем только с двумя банками, и то у них очень ужесточились условия. Недавно у нас в ТДСК выступал представитель Сбербанка, она говорила, что очень много заявок, количество желающих не уменьшилось, но почти всем отказывают. Банкам бы с квартирами разобраться, им, как видно, не до коммерческой ипотеки.
Андрей Панасюк: Мы открыты к диалогу, но сегодняшняя ситуация делает вопрос приобретения нежилых помещений для банка менее актуальным. Тем не менее, я думаю, что в скором времени все вернется на круги своя и этот вопрос также будет решен.
Галина Рахлеева: Сейчас многие строительные фирмы, в том числе и ТДСК взамен ипотеке предлагают различные схемы рассрочки. Если раньше мы не работали по таким схемам, то сейчас мы идем навстречу покупателю, даем рассрочку, находим компромисс, это людям даже более интересно – ведь в таком случае они не платят процентов.
Андрей Панасюк: Рассрочка платежей это удобный вариант. Для бизнесмена понятен его поток, график поступления денежных средств и его долговая нагрузка, он понимает, что есть деньги, которые нужно в периоде заплатить, но они уже не такие большие, как целая сумма за договор. Эта схема достаточно гибкая и она востребована.
7. Юля: Очевидно, что цены на квартиры Тюмени снижаются, скидки всякие предлагают, но и неявно. На сколько по-вашему может упасть стоимость жилья?
Андрей Панасюк: Могу сказать по Тюмени, что максимум 10%. Я все время говорю, будьте осторожны, бесплатный сыр только в мышеловке. То, что предлагается со скидкой 15% уже должно вызывать у вас настороженность. Если вы не хотите просто отдать деньги и «забыть» о них, то очень серьезно подходите к сделкам.
Галина Рахлеева: Я соглашусь с Андреем. ТДСК тоже рассматривает различные системы скидок, но у нас скидки действуют только на остатки, когда дом уже на сдаче, а осталось одна-две квартиры не проданных. То есть, очень узкие предложения, для того, чтобы в сданном доме все квартиры были проданы. А на предложения в новых домах суперскидок нет, и точно не будет.
Андрей Панасюк: Наши цены скорректированы таким образом, чтобы по-честному достроить, по-честному вовремя сдать, соблюсти качество и дать комфортный уровень жилья, который мы заявляем.
Я понимаю, что покупателей наши проблемы мало волнуют – налоговые, кредитные нагрузки и т.д. И вопросы-то они задают правильные, ведь покупательская способность упала, денег у народа стало меньше, народ стал задавать себе вопросы "а смогу ли я нести эту нагрузку" и это действительно правильно. Мы готовы народу помогать, но цен в 20, 10 или 5 тысяч за квадратный метр быть не может: ведь чтобы что-то построить, надо что-то потратить. А те, кто продает ниже, чем нужно потратить, есть ли у них в мыслях вообще достроить? Вот в чем фишка-то.
8. Сергей Петрович: На дворе финансовый кризис, у ТЭБа лицензию забрали, а он, помнится, владел рядом строительных компаний. Что, по вашему мнению, будет с ними? Купят конкуренты или они разорятся или может им вообще ничего не грозит?
Андрей Панасюк: Сергей Петрович достаточно осведомленный человек и, конечно знает, что в этом банке идут переговоры о разных вариантах развития событий. Безусловно, им нужно понять источники финансирования, понять структуру взаимодействия, наладить снова бизнес-процессы, которые сейчас остановились. То есть нужно время.
Галина Рахлеева: Нельзя сказать, что проблем не будет, но я думаю, что все решаемо. Все равно я думаю, что людям помогут. Не будет такого, что они деньги принесли и все про них забыли. Но и надеяться на то, что вот обещали сдать в этом квартале и в этом сдадут, мне кажется не стоит.
9. Игорь Колесников: Дают сейчас вообще кредиты на долевки, например в ваших компаниях?
Андрей Панасюк: Да, кредиты выдает Западно-Сибирский банк Сбербанка России и тюменский филиал Газпромбанка. Это два основных банка, которые предоставляют сегодня кредитование на первичном рынке жилья. Перечень банков, предоставляющих кредиты на «вторичку», безусловно, шире и все-таки возможности у тюменцев взять ипотеку есть. Тем более, что и объектов, уже имеющих статус введенных в эксплуатацию, достаточное количество. В нашей компании, имею ввиду.
Галина Рахлеева: У нас точно такая же ситуация, два банка по долевкам работают. Все остальные банки работают по вторичке, у нас продается процентов 30% уже готового жилья. Однокомнатную или двухкомнатную готовую трудно купить, они сразу же раскупаются. Мы пришли к выводу, что строительным компаниям нужно вообще стараться продавать уже готовые, построенные квартиры. Планируем со следующего года использовать именно такую политику.
10. Олеся: Когда, по вашему мнению, начнут снова давать ипотеку? Доживут ли застройщики до этого, особенно мелкие?
Галина Рахлеева: Мы разговаривали с главным специалистом ипотечного центра Сбербанка, они говорят, что стараются максимально наладить схему работы, смягчить условия, чтобы это было максимально выгодно и банку, и клиенту. Сбербанк вообще настроен на то, чтобы возобновить выдачу ипотечных кредитов как раньше.
Андрей Панасюк: На самом деле ипотечный продукт это продукт банковский и банки начнут активно давать ипотеку, когда поймут, что происходит. Мы бы тоже хотели сделать процесс приобретения квартиры более доступным.
А вот доживут ли мелкие застройщики до тех «прекрасных» времен» - это вопрос не к нам :)
Галина Рахлеева: Застройщикам тоже хотелось бы, чтобы ипотека шла в таком же объеме, как и раньше. У нас очень много квартир было продано по ипотеке, люди и сейчас хотят покупать наши квартиры. Те, у кого были наличные деньги, их поток не снизился, снизился поток тех, кому не дают кредит, или они сами по каким-то причинам не могут его взять.
11. Регина: Читала недавно про облигации строителей в Москве, у нас кто-нибудь такие выпускает? И как вам идея выпускать облигации, обеспеченные квадратными метрами, чтобы их можно было «подкупать», а потом продать компании и получить квартиру. Как бы аналог вклада в банке, только надежнее.
Галина Рахлеева: Такой вариант мы тоже рассматривали, года полтора назад, но решили не использовать, так как очень трудно реализовать саму схему.
Андрей Панасюк: На самом деле схема имеет права на существование, она может быть рассмотрена и реализована, но пока что для нас и в первую очередь для наших покупателей она довольно сложна в плане понимания. Допустим, есть три дома, цена квадратного метра в каждом – разная. Приобретая квадратные метры даже в одном из домов, в конечном итоге, на какой тип квартир распределится покупатель облигаций? Даже если сузить сектор только до однокомнатных квартир, все равно не понятно: как вычислить какую же площадь приобретет человек. Получается такое «дерево решений» объяснить которое будет покупателю достаточно трудно.
12. Северянин: Одно время в Интернете писали про некий магазин долевок, заглохло? Вы к нему отношение имели, пользу принес или не успел? Он сейчас вообще в каком состоянии?
Андрей Панасюк: На самом деле «Магазин долевок» не заглох, эта компания работает в Сургуте, работает достаточно активно. Мы с ними работаем, у нас есть сделки.
«Магазин долевок» - это один из вариантов, который делает процесс приобретения квартиры более комфортным. Если есть необходимость съездить в Тюмени, мы готовы встретить, показать все, но заключить договор можно непосредственно в Сургуте. Я считаю, что это удобно и это показала практика. Люди приезжают, они уже знакомы с нашей компанией, объектами, вся информация есть, у них есть понимание структуры, как оплачивать сделку. Все это есть непосредственно в «Магазине долевок», договор на приобретение можно заключить непосредственно там. Это очень удобно.
Галина Рахлеева: Мы с ними не работали, как-то не сложилось. Наверное, они не очень активно предлагали свои услуги. А вообще у нас много покупателей с севера, мы даже проводили исследование – нужно ли нам открывать офис в каком-либо ключевом городе, но пришли к выводу, что не стоит. На покупку квартиры люди находят время приехать в Тюмень, совмещают это с отпусками, праздниками.
Андрей Панасюк: Для тех северян, кто хочет приехать и посмотреть, наша компания в случае заключения договора компенсирует стоимость билетов туда и обратно.
13. Северянин: Если я соберусь квартиру у вас покупать, скидку дадите?
Андрей Панасюк: Успевайте, новогодние бонусы есть, бонусы при 100% оплате есть.
14. Наталья Перминова: Что будет с 4-м заречным? Заморозили или будете строить? Аналогичный вопрос к ТДСК, замораживаете ли стройки на нулевом цикле?
Галина Рахлеева: У нас стройки не замораживаются. Уже пять лет мы сдаем по 140 тысяч квадратных метров в год. И на следующий год также планируем ввести в эксплуатацию почти 140 тысяч кв.м жилья. Надо держать марку.
Андрей Панасюк: Для того, чтобы в следующем году стоять на месте, то есть показать сегодняшние объемы, нужно работать на 30% эффективнее, это инфляционная составляющая, рост отрасли и так далее. Эффективность это то, что на сегодняшний день необходимо сделать всем строительным компаниям города. Если говорить о 4-м Заречном, то там активная часть у нас весной, когда можно будет в полной мере уже начать строительство. А проектные работы практически закончены полностью.
15. Павел: На ваш взгляд все ли застройщики Тюмени переживут кризис? У кого будут выкупать квартиры государство? У всех или только избранных?
Галина Рахлеева: Мне кажется, что государство не у всех будет покупать квартиры. Государство должно понимать, что у части компаний могут быть проблемы. Я думаю, что не у всех будут покупать квартиры и не все переживут кризис.
Андрей Панасюк: На сегодняшний день государство этот тот игрок, который будет действовать максимально честно. У любого процесса приобретения, у любой сделки есть параметры. Эти параметры жестко определены, и участвовать в процессе будут все застройщики, которые подходят под эти параметры. Там есть определенные сроки ввода, определенная степень готовности дома, определенная цена начальная для участия в тендере, определенные параметры по отделке. Это все выложено на сайтах в Интернете. Здесь будет открытый, честный, правильный диалог, в котором победит тот, кто сможет удовлетворить этим параметрам.
16. Сергей Ермолов: Как сейчас дела с продажами? Сильно упали? Почему по вашему люди перестали покупать? Ждут снижения цен или боятся?
Галина Рахлеева: Конечно, продажи упали, особенно «ипотечные» сделки. Люди, которые покупали за наличный расчет, они есть и сейчас, и тюменцы, и северяне. Но многие приходят, бронируют, но потом отказываются, т.к. им отказывают в кредите. Цены сейчас уже на таком оптимальном уровне по отношению к себестоимости. Сколько возможно было оптимизировать, уже настолько оптимизировали. Кто-то ждет снижения, есть звонки, спрашивают «вы уже снизили?» Такие звонки есть, такие звонки будут. Мы пытаемся максимально разъяснить ситуацию.
Андрей Панасюк: Конечно, коррекция произошла однозначно. Ипотечные сделки дали о себе знать, сократилось количество сделок Сейчас модно стало покупать готовое жилье. Корректировка цен на рынке уже практически произошла. Хотя не удивлюсь, если увижу, что в каком-нибудь отдельно взятом доме еще снизят цену – об этом я уже говорил.
17. Валерий Иванченко: Доллар растет, акции падают, вклады ниже инфляции, банки доверие не внушают, что делать с деньгами? Особенно если их не хватит на квартиру, ипотеку мне не дадут? Может гаражи покупать или землю?
Андрей Панасюк: Необходимо понимать, что понадобится в ближайшее время. Потому что делать вклад в землю, с которой ты точно не знаешь что делать, это несколько неправильное решение.
Куда вкладывать каждый должен решать для себя сам. Вложить деньги в ценные бумаги? Сами понимаем на сегодняшний день ситуацию. Вложить деньги в валюту? Тоже понимаем, что происходит с эмитентом этой валюты. Вложить деньги в землю? Для чего? Вложить деньги в квартиру? Возможно, если это необходимо в ближайшее время. Вот для тех, кто хочет вложить в квартиру, есть рассрочки, которые позволяют переждать и когда снова появиться ипотека, купить квартиру в ипотеку. Вот и все.
Галина Рахлеева: Каждый человек должен для себя сам решить. Но вопрос с валютой я бы, наверное, сразу отмела, особенно доллар. Землю или гаражи? Зачем покупать гараж, да еще в другом районе, если он тебе вовсе не нужен, что с ним потом делать. Я бы все-таки рассмотрела вариант с недвижимостью.
18. Елена: По телевизору банкиры говорят, что кредиты на долевки не дают, в том числе потому, что ждут падение цены на 20%, поэтому и первый взнос подняли до 30%, не хотят рисковать наверное. Вы с ними согласны?
Андрей Панасюк: Это замкнутый круг на самом деле. Вот я вчера слушал выступление Рушана Флюровича из Сбербанка. Совершенно согласен, что любой кризис это 50% вопросов экономики, политики, а 50% - психологии. Здесь мы имеем тот самый замкнутый круг, который сами себе сложили. С одной стороны люди говорят, что будут падать цены на квартиры. Банки видя это и понимая, что если люди думают так, значит откуда-то это взялось, я как один из вариантов событий говорю. Банки думают, а вдруг это случится, банки страхуются, конечно это изменяет условия выдачи кредита. В данной ситуации получается, что условия становятся другими, люди не готовы к этим условия. И они с одной стороны ждут падения цен на 20-30%, с другой стороны банки понимая, что этот сценарий вдруг реализуется, закладывают это в свои риски. Получается замкнутый круг.
Галина Рахлеева: Все ждут снижения цены, а инфляция-то не дремлет. Это тоже надо учитывать, мы видим это по продуктам первой необходимости, которые мы покупаем, как увеличиваются цены по сравнению с летом. Ждать снижения цен на 20%, а где гарантии, что к этому времени не будет инфляция 30%?
19. Андрей: Недавно появились объявления в газетах о продаже строительного бизнеса с земельными участками в Восточном-2, не собирается ли ТДСК купить эту компанию и построить дома на этих участках?
Галина Рахлеева: Пока этот вопрос в ТДСК не обсуждался, даже разговора такого не было.
20. Антон: Чем восполняете потери в продажах по ипотеке?
Андрей Панасюк: На сегодняшний день два источника финансирования: кредитные линии банков и собственные средства компании. Компании-холдинги имеют возможности перераспределения финансовых потоков и собственные средства это тот источник финансирования, который будет использовать наша компания. Я считаю, что активизируется рынок к июню месяцу, то есть в третьем-четвертом квартале следующего года мы увидим изменение тренда.
21. Анна: Есть мнение, что на рынке формируется отложенный спрос, так ли это? И к чему это может привести? Не повторится ли 2006 год?
Андрей Панасюк: Мы должны понимать, что если сегодня из 10 человек не купило, но хочет купить 9 человек, то завтра или послезавтра эти 9 человек придут покупать. На сегодняшний день объемы строительства жилья снижаются. Очень рекомендую посмотреть на цифры: плановые цифры этого года, следующего года и факт – объемы ввода в эксплуатацию уменьшатся. Не секрет, что объемы строительства упадут.
С другой стороны, объемы ветхого жилья удручают, коммуникации приходят в упадок, аварийный фонд и так далее – все это вопросы, которые тоже необходимо решать. Но раз предложение будет меньше спроса, то и корректировка цены будет однозначно. И тенденция 2006 года вполне возможна, если вспомнить предысторию 2006 года, то все к этому и идет. Однако точных расчетов вам никто сейчас не даст, я думаю.
Галина Рахлеева: Я тоже считаю, что вполне может быть, что спрос будет так превышать предложение, что будет серьезный рост цен. В кризис всегда выживают сильнейшие, и часть строительных компаний с рынка уйдет. Предложение будет меньше, и я думаю, что цены на жилье будут резко расти. Может, не в следующем году и не на 80%, но рост будет.