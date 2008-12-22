ТДСК и "Партнер-Инвест" ответили на онлайн-вопросы горожан

Галина Рахлеева: ТДСК работает в рамках федерального закона №214, там все нормы прописаны. У нас с этим проблем нет, мы все вводим с опережением срока. Из того, что было на 2008 год запланировано ввести по программе, все дома уже введены или через 2-3 дня будут введены. Так что переживать за квартиру, купленную в ТДСК нет причин. Те покупатели, которые идут в Партнер-Инвест или ТДСК, понимают что это компании стабильные, проблем не будет. Они не бегут за низкими ценами, а превыше всего ценят то, что квартиру построят и отдадут в срок.