Где встречать Новый год? Для кого-то этот вопрос решен раз и навсегда, а кто-то мучается, выбирая между различными предложениями. Корреспондент NashGorod.ru рассмотрел плюсы и минусы различных мест для встречи праздника.
Новый год – семейный праздник. Так уж повелось, что для многих людей в нашей стране это выражение стало аксиомой. Праздник как бы проводит черту между прошлым и будущим. И, несмотря на то, что 1 января – это всего лишь очередной день, все население стремится встретить его весело и душевно или наоборот, так, чтобы было что вспомнить. Все зависит от того, какой жизни жаждет человек.
Праздник дома, в кругу семьи – это отнюдь не рутина, как может кому-то показаться. Если подойти к празднику ответственно, а главное, с хорошим настроением, то встретить 1-е января можно ничуть не хуже, чем в ресторане. Таким образом, вы избавляете себя от непрошенных и нетрезвых гостей, на ужин едите только вкусности, а «Белые розы» услаждают ваш слух, только если вы сами этого хотите. Кроме того, возможно, это единственный праздник в году, когда несколько поколений семьи могут собраться вместе. Согласитесь, неплохой способ для ее сплочения.
В гостях, у друзей, молодежь отдельно, взрослые отдельно. Самый большой плюс такого способа – общие интересы у компании. Однако этот случай теряет свои преимущества, если в круг друзей забираются малознакомые личности, не вписывающиеся в общий портрет. Тут бывает, что и до драки недалеко, впрочем, для кого-то это тоже развлечение. Встречая новый год в гостях, вы можете избавиться от обязанности готовить праздничный ужин, все зависит от вашего желания и наглости. Обычно друзьям все прощается. Хорошо, если не вы хозяин дома, ведь уборка тоже обычно ложится на плечи владельца квартиры.
Новый год с друзьями может стать идеальным, если пришли все те, кого вы хотели видеть. Если же компания сугубо женская или мужская, то праздничные посиделки обычно заканчиваются скучным обсуждением недостатков противоположного пола.
Ресторан, развлекательный центр, ночной клуб – отличные места для тех, кто хочет безумного веселья, а не нудных приготовлений к нему. Приходя в общественное заведение отмечать Новый год, вы лишаетесь довольно крупной суммы и необходимости приготовления праздничного стола. Программа развлечений тоже обеспечена. В то же время круг людей, с которыми вы будете встречать сей светлый праздник, заранее неизвестен, поэтому неприятные сюрпризы не исключены. Впрочем, так же, как приятные.
Если ваша мечта – романтический вечер, то смело отправляйтесь на природу. Лучше всего подойдет собственная дача, загородный дом или съемные апартаменты на турбазе. Заснеженный лес, чистое небо, катание на лыжах или коньках – самый логичный сценарий встречи зимнего праздника. Горячая печь или камин помогут отогреться после прогулки. Компанию для отдыха вы выбираете сами, так же, как и меню для ужина.
Те, кто не боится кризиса и жаждет новых ощущений, выбирают путевку на курорт. Наш климат хоть и становится теплее, все же пока не тропический. А Новый год под пальмой вместо елки – это что-то необычное. Да и каникулы можно провести с размахом: вместо просмотра советских комедий – купание и дискотеки. Однако позаботиться о приобретении тура стоит заранее, ведь любителей новых ощущений становится все больше.
Однако далеко не всегда удается встретить праздник так, как хочется. Работа или другие обстоятельства вынуждают иногда отмечать Новый год в самых неожиданных местах. Если вы работаете в магазин или в больнице, провести праздничную ночь, возможно, придется встретить на боевом посту. Но это не значит, скучно. Иногда жизнь специально выводит нас из привычного круговорота событий, чтобы подтолкнуть к новым открытиям. Поэтому не отчаивайтесь, если встречаете праздник в одиночестве или, наоборот, в обществе неприятных попутчиков. Следующий год обязательно будет лучше.
Надежда Корнеева.