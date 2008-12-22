Где встречать Новый год?

Праздник дома, в кругу семьи – это отнюдь не рутина, как может кому-то показаться. Если подойти к празднику ответственно, а главное, с хорошим настроением, то встретить 1-е января можно ничуть не хуже, чем в ресторане. Таким образом, вы избавляете себя от непрошенных и нетрезвых гостей, на ужин едите только вкусности, а «Белые розы» услаждают ваш слух, только если вы сами этого хотите. Кроме того, возможно, это единственный праздник в году, когда несколько поколений семьи могут собраться вместе. Согласитесь, неплохой способ для ее сплочения.