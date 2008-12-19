Завтра - открытие Республики шопинга и развлечений «ПА-НА-МА»!

Долгожданное открытие Республики шопинга и развлечений "ПА-НА-МА", состоится 20 декабря этого года! ТРЦ расположен в нескольких минутах езды от центра Тюмени по адресу ул. 2-я Луговая, дом 30.
Якорными арендаторами ТРЦ «ПА-НА-МА» станут: новый для Тюмени гипермаркет товаров для дома "Санта Хаус" и спортивный магазин "Чемпион», а основным магнитом обещает стать семейный развлекательный центр «МультиЛэнд», который займет почти целый этаж и предложит самые современные развлечения, рассчитанные на детей от 9 месяцев и на взрослых. Торговая галерея «ПА-НА-МА» будет представлена как уже знакомыми горожанам марками , так и абсолютно новыми для Тюмени.
Торговая галерея к 20 декабря будет представлена как уже знакомыми марками "Летуаль", "Буду мамой", "Palmetta", "Этти детти" так и абсолютно новыми для Тюмени: магазин детской одежды "Wenice", молодежная мода "Mountain", компания по продаже ювелирных изделий "Ювелюкс", женская одежда "Personage".
Во второй очереди откроются "Глория Джинс", гипермаркет бытовой техники "Домо", "Окейс", компьютерный магазин "Арсенал+", детская марка одежды "Рикки-Тикки", магазины нижнего белья "Milavitsa" и "Holstinka", магазин верхней одежды "Alaska", детская обувь "Осьминожка", магазин "Подарки", магазин нижнего белья и домашней одежды "Sun&Moon", мультибрендовый магазин "Sels", Модный Дом "Кусенков", эротическая мода "Amoretto", "Finn Flare", детская и подростковая одежда "Тинейджер", итальянская домашняя одежда "Italian Fashion", боулинг, бильярд и уже зарекомендовавший себя в Тюмени гипермаркет "Перекресток".