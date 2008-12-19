Завтра - открытие Республики шопинга и развлечений «ПА-НА-МА»!

Якорными арендаторами ТРЦ «ПА-НА-МА» станут: новый для Тюмени гипермаркет товаров для дома "Санта Хаус" и спортивный магазин "Чемпион», а основным магнитом обещает стать семейный развлекательный центр «МультиЛэнд», который займет почти целый этаж и предложит самые современные развлечения, рассчитанные на детей от 9 месяцев и на взрослых. Торговая галерея «ПА-НА-МА» будет представлена как уже знакомыми горожанам марками , так и абсолютно новыми для Тюмени.