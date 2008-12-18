«Тюменинвестстрой»: 10 лет на тюменском рынке

Сегодня, 18 декабря компании «Тюменинвестстрой» исполняется 10 лет. По меркам нашей бурной и непредсказуемой российской действительности - срок немалый, символизирующий надежность предприятия и накопленный за годы развития уникальный опыт. В эти годы вместился путь от небольшой компании до процветающей и активно развивающейся группы компаний «ТИС».
10 лет – отличный возраст для серьезной компании, у которой яркая история и хорошие профессиональные традиции!
Группа компаний «ТИС» укрепила свои позиции лидера на рынке, чему способствует ее постоянное стремление двигаться вперед, достигать поставленных целей. Мобильность и маневренность человеческих и технологических ресурсов, а также грамотное финансовое управление позволяет ей выполнять работы высокой сложности, оперативно решать возникающие производственные вопросы, сдавать в эксплуатацию объекты, качество которых не вызывает сомнений.
77526 кв.м. жилья было построено за 10 лет. Среди объектов компании: элитный комплекс «КВАРТАЛ - 12», жилой комплекс на Цимлянском озере, торговый центр «Серебряковский», спортивный клуб «Health Family», подземный автопаркинг на Советской… Эти названия у всех на слуху.
В настоящее время завершается строительство элитного комплекса «Серебряковский квартал», дома премиум-класса «Ладья», бизнес-центра «Ермакъ», второй очереди комплекса на Цимлянском озере.
Группа компаний «ТИС» активно ищет новые возможности развития и стремится к тому, чтобы окружающий мир стал красивее и лучше.
В планах компании в следующем году - два новых проекта: бизнес-центр «Альянс» и жилой комплекс по ул. Осипенко.
Генеральный директор компании - Виктор Беличенко поздравил сегодня своих сотрудников:
«Для современной экономики России десять лет – целая эпоха. За эти годы успела измениться страна и живущие в ней люди, технологии и принципы функционирования отрасли.
За 10 лет нами реализованы крупномасштабные и не очень большие проекты, но, что важно – все они были любимы нами. В процессе работы мы ставили разные цели и успешно их выполняли. А самой главной нашей задачей было нести радость и счастье людям.
Я желаю, чтобы ваша жизнь состояла не только из успешных проектов, перевыполненных планов и новых интересных объектов. Пусть она будет гармонична во всех отношениях, наполнена радостью и счастьем, которые дарят нам близкие люди.
Пусть вас окружают любимая семья, надежные друзья и перед вами открываются горизонты новых увлечений. Оставайтесь молодыми душой! Желаю вам здоровья, благополучия и удачи! Пусть наш общий с вами праздник подарит много радостных мгновений и хорошее настроение!»
Информационная справка: «Сквозь призму цифр...».
В 1998 году началась история компании «Тюменинвестстрой».
Всего 43 года было на тот момент ее основателю - Виктору Алексеевичу Беличенко.
В 2006 году была образована группа компаний «ТИС».
14 600 потенциальных клиентов посетили нашу компанию за 10 лет.
На сегодняшний момент 535 счастливчиков купили недвижимость в ЗАО «Тюменинвестстрой» (элитные квартиры, офисные помещения, коттеджи, таунхаусы).
За 10 лет компанией построено:
- 1 спортивно-оздоровительный центр,
- 16 коттеджей,
- 69 офисных и торговых помещений,
- 129 таунхаусов,
- 229 гаражей и мест в автопаркинге,
- 270 квартир.
19 562 700 кирпича было всего использовано компанией за годы работы, бетона – 14 000м³.
77526 кв.м. жилья было построено за 10 лет. И это еще только начало!
21 год самому молодому сотруднику в компании.
61 год – самому опытному сотруднику.
3 человека, по официальным данным, бросило курить за время работы в компании.
В течение следующих 5 лет ЗАО «Тюменинвестстрой» планирует стать ведущей строительной компанией России.