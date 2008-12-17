В Тюмени проведет операцию специалист из Великобритании

Данная операция будет выполнена с участием специалиста по стентгафтингу из Великобритании, доктором Шоном, который проведет в Тюмени 2 дня.
Этот метод лечения аневризм является малоинвазивным (операция выполняется через небольшой прокол), в открытой операции же доступ к аневризме осуществляется через разрез брюшной стенки.
При эндоваскулярном протезировании пациент гораздо легче переносит операцию, исключаются осложнения, которые могут иметь место при открытой операции, уменьшается период восстановления и госпитализации после операции.
Основная причина образования аневризм - атеросклероз. Это заболевание, при котором происходит отложение холестерина, кальция и фиброзной ткани в стенке артерии (атеросклеротическая бляшка), что приводит к ее ослаблению и выпячиванию. Чаще аневризмы встречаются у людей пожилого возраста, старше 65 лет, имеющих массу сопутствующих заболеваний. Если вовремя не выполнена хирургическая операция, то может произойти разрыв аневризмы, приводит к сильному внутреннему кровотечению, заканчивающееся летальным исходом.