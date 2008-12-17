В Тюмени проведет операцию специалист из Великобритании

Основная причина образования аневризм - атеросклероз. Это заболевание, при котором происходит отложение холестерина, кальция и фиброзной ткани в стенке артерии (атеросклеротическая бляшка), что приводит к ее ослаблению и выпячиванию. Чаще аневризмы встречаются у людей пожилого возраста, старше 65 лет, имеющих массу сопутствующих заболеваний. Если вовремя не выполнена хирургическая операция, то может произойти разрыв аневризмы, приводит к сильному внутреннему кровотечению, заканчивающееся летальным исходом.