В Тюмени состоялось открытие Интеллектуального студенческого форума

Такое масштабное мероприятие предполагает некоторые накладки, ведь учесть потребности каждого очень сложно. Тем не менее, недовольных пока нет. Как рассказала корреспонденту NashGorod.ru Наталья Логинова, руководитель делегации санкт-петербургского государственного инженерно-экономического университета, организация олимпиады просто отличная. «Университет произвел самое хорошее впечатление. Причем не только стены вуза, но и обращение с участниками. Первый раз мы встречаемся с тем, что нас доставляют «от двери до двери», - пояснила гостья.