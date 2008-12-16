В Тюмени состоялось открытие Интеллектуального студенческого форума

Уникальность события в том, что региональные олимпиады по нескольким предметам впервые в России проводятся в рамках одного мероприятия. Студенты будут соревноваться по дисциплинам: планирование на предприятии, социология, литология, транспорт и хранение углеводородного сырья, метрология, стандартизация и сертификация.
Проведение сразу нескольких олимпиад позволяет российским вузам сократить командировочные издержки, ведь студентов отправляют группами в один и тот же город. Кроме того, нефтегазовый университет взял на себя все расходы, связанные с проживанием иногородних участников олимпиады.
Такое масштабное мероприятие предполагает некоторые накладки, ведь учесть потребности каждого очень сложно. Тем не менее, недовольных пока нет. Как рассказала корреспонденту NashGorod.ru Наталья Логинова, руководитель делегации санкт-петербургского государственного инженерно-экономического университета, организация олимпиады просто отличная. «Университет произвел самое хорошее впечатление. Причем не только стены вуза, но и обращение с участниками. Первый раз мы встречаемся с тем, что нас доставляют «от двери до двери», - пояснила гостья.
Чтобы закрепить произведенное впечатление для участников разработана культурно-развлекательная программа: экскурсии по историческим местам Тюмени, знакомство с музеем Истории науки и техники Зауралья и уникальными учебно-лабораторными центрами ТюГНГУ, концерт творческих звезд Нефтегаза и дискотека.