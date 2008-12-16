В Тюмени будут говорить о профилактике заболеваний у подростков

Будут рассмотрены вопросы вакцинации различных заболеваний, возможные осложнения и альтернативы вакцинопрофилактики у детей и подростков, влияние внутришкольной среды на здоровье детей; освещены результаты диспансеризации подростков в Тюмени и Тюменской области, а также подведены итоги работы аллергологической, нефрологической, гастроэнтерологической и эндокринологической служб Центра охраны здоровья детей.