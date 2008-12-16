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В Тюмени будут говорить о профилактике заболеваний у подростков

16 декабря 2008, 12:25
18-19 декабря в Тюменской областной клинической больнице состоится конференция «Профилактическая педиатрия подросткового возраста», посвященная 15–летию Центра охраны здоровья детей Тюменской областной клинической больницы.
Сюжет
Тюмень

В конференции примут участие около 150 врачей-педиатров г. Тюмени и Тюменской области.

Будут рассмотрены вопросы вакцинации различных заболеваний, возможные осложнения и альтернативы вакцинопрофилактики у детей и подростков, влияние внутришкольной среды на здоровье детей; освещены результаты диспансеризации подростков в Тюмени и Тюменской области, а также подведены итоги работы аллергологической, нефрологической, гастроэнтерологической и эндокринологической служб Центра охраны здоровья детей.

Среди выступающих: главный специалист Роспотребнадзора Тюменской области- Ахметова Ю.П., главный педиатр Управления по здравоохранению г. Тюмени- Казакевич Н.В., главный внештатный детский нефролог департамента здравоохранения- Лебедева К.А, главный внештатный детский инфекционист департамента здравоохранения- Юшкова И.Ю., зам. директора департамента образования и науки – Чеботарь Л.Г. и другие специалисты.

В рамках конференции будет проведено рабочее совещание главных педиатров районов, посвященное охране здоровья школьников и дополнительному лекарственному обеспечению детей.

#Новости#Здоровье#Подростки#Тюмень#Медицина#Ксения#Общество
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