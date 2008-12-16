В Тюмени будут говорить о профилактике заболеваний у подростков

В конференции примут участие около 150 врачей-педиатров г. Тюмени и Тюменской области.
Будут рассмотрены вопросы вакцинации различных заболеваний, возможные осложнения и альтернативы вакцинопрофилактики у детей и подростков, влияние внутришкольной среды на здоровье детей; освещены результаты диспансеризации подростков в Тюмени и Тюменской области, а также подведены итоги работы аллергологической, нефрологической, гастроэнтерологической и эндокринологической служб Центра охраны здоровья детей.
Среди выступающих: главный специалист Роспотребнадзора Тюменской области- Ахметова Ю.П., главный педиатр Управления по здравоохранению г. Тюмени- Казакевич Н.В., главный внештатный детский нефролог департамента здравоохранения- Лебедева К.А, главный внештатный детский инфекционист департамента здравоохранения- Юшкова И.Ю., зам. директора департамента образования и науки – Чеботарь Л.Г. и другие специалисты.
В рамках конференции будет проведено рабочее совещание главных педиатров районов, посвященное охране здоровья школьников и дополнительному лекарственному обеспечению детей.