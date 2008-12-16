«Шапкодеры» могут опять появиться в Тюмени

«Мы понимаем, что в любом случае кризис повлечет за собой негативные последствия. Люди будут предоставлены сами себе, поскольку уже сейчас идут сокращения работников, и они будут вынуждены искать средства к существованию. К сожалению, прогнозы неутешительные», - заявил Юрий Ястребов. Он сравнил сегодняшнюю ситуацию с ситуацией 90-х годов и напомнил, что как раз сейчас подходит время, когда истекает срок заключения тех, кто 15 – 20 лет назад был изолирован от общества. «Это серьезная проблема, поэтому мы должны быть готовы к тому, что ситуация может ухудшиться», - пояснил генерал-майор.