«Шапкодеры» могут опять появиться в Тюмени

«За этими процентами стоят человеческие судьбы, - напомнил генерал-майор, - я считаю, это существенная работа». Сократилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений (на 25,1 %), раскрываемость же возросла и составила 35,7 %. Количество краж мобильных телефонов уменьшилось почти вдвое. Казалось бы, ситуация обнадеживающая и открывающая нам дорогу к светлому будущему. Но опять нам мешает страшный зверь – мировой финансовый экономический кризис.
«Мы понимаем, что в любом случае кризис повлечет за собой негативные последствия. Люди будут предоставлены сами себе, поскольку уже сейчас идут сокращения работников, и они будут вынуждены искать средства к существованию. К сожалению, прогнозы неутешительные», - заявил Юрий Ястребов. Он сравнил сегодняшнюю ситуацию с ситуацией 90-х годов и напомнил, что как раз сейчас подходит время, когда истекает срок заключения тех, кто 15 – 20 лет назад был изолирован от общества. «Это серьезная проблема, поэтому мы должны быть готовы к тому, что ситуация может ухудшиться», - пояснил генерал-майор.
В складывающейся ситуации количество разбойных нападений может возрасти. Так называемые интеллектуальные преступления отойдут на второй план, могут опять появиться люди, срывающие шапки и выхватывающие сумочки. Впрочем, Юрий Васильевич точных прогнозов не дает, поскольку предугадать такой вопрос мог разве что Нострадамус. Тем не менее, тюменцам рекомендуют проявлять бдительность, следить за своими вещами и, по возможности, поставить квартиру или дом под охрану.