Новое предложение: где взять и куда вложить деньги

На портале "Деньги в бизнес.ru" появились новые предложения для частных инвесторов и инвестиционных компаний и начал работу форум, где посетители могут обменяться мнениями о проектах и предложениях.
Здесь могут заявить о себе все, кому необходимы деньги на развитие бизнеса или для реализации новой интересной идеи (рубрика "Проекты для инвестиций"), либо те, кому срочно требуются деньги, которые заемщик готов занять на выгодных для инвестора условиях (рубрика "Требуются деньги").
В свою очередь те, кто располагает свободными финансами (частные инвесторы), имеют возможность выбирать наиболее выгодные и интересные предложения о вложении средств в какой-либо бизнес, или дать денег взаймы на выгодных условиях.