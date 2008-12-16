Новое предложение: где взять и куда вложить деньги

Здесь могут заявить о себе все, кому необходимы деньги на развитие бизнеса или для реализации новой интересной идеи (рубрика "Проекты для инвестиций"), либо те, кому срочно требуются деньги, которые заемщик готов занять на выгодных для инвестора условиях (рубрика "Требуются деньги").