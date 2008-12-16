Анатолий Папуша: Мы приехали в Тюмень с целью промышленного внедрения новой технологии

«Уже несколько месяцев во всем мире только и говорят о финансово-экономическом кризисе, и люди очень напуганы. Хотя гораздо страшнее для человечества кризис экологический, который длится уже несколько десятков лет», – с этих слов начал свое выступление на встрече за «круглым столом» в ТГНГУ Анатолий Папуша, главный научный сотрудник Института ракетно-космической техники ЦНИИМАШ, академик РАН. На встрече также присутствовали Николай Махутов, заместитель академика – секретаря РАН, заместитель президента академии по безопасности и рискам, член рабочей группы стран НАТО по вопросам экологии и безопасности, преподаватели университета, студенты-дипломники, представители нефтяных компаний, МЧС, экологи. Ученые приехали в Тюмень по приглашению нефтегазового университета, чтобы представить уникальный метод безопасного уничтожения супертоксичных отходов.
Анатолий Папуша объяснил, что на базе этого метода создана установка, способная быстро и эффективно утилизировать и перерабатывать любые отходы нефтяного производства: нефтешламы, попутный нефтяной газ, буровые шламы. Но этим ее возможности не ограничиваются: благодаря новому открытию, человечество получило шанс избавиться от таких супертоксикантов, как диоксины.
– Суть новой технологии – в использовании принципиально нового способа сжигания – многостадийного горения в области трансзвуковых течений, - объяснил корреспонденту Nashgorod.ru Анатолий Иванович. – Благодаря специально разработанному компактному ракетному двигателю, размером с ладошку, температура сжигания в установке достигает 3 000 градусов. Процесс происходит на молекулярном уровне, благодаря чему достигается уникально высокая степень очистки – 99, 9999 процента такого распространенного супертоксиканта, как диоксин. Есть и другие плюсы. Высокая производительность: установка обезвреживает от 300 до 1,5 тысяч килограммов отравляющих соединений в час. Компактные размеры – 4,5х2,0х1,8 позволяют перемещать агрегат на автомобильной или железнодорожной платформе. Преимущество мобильного комплекса в том, что его можно использовать непосредственно в местах хранения загрязняющих и отравляющих веществ – пестицидов, отработанных масел, гидравлических жидкостей, включая химическое оружие. Для обеспечения технологического процесса требуется не более трех квалифицированных специалистов.
Большинство людей впервые услышали о существовании диоксина, благодаря украинскому президенту Ющенко, которого, якобы, им отравили российские спецслужбы в ходе предвыборной кампании. Что из себя представляет этот яд, и откуда он берется?
– Диоксин – продукт техногенной деятельности человека. Он зарождается при температурах ближе к 1000 градусам. Серьезные масштабы проблема приобрела в середине прошлого века, когда начала активно развиваться химическая промышленность. Диоксины образуются в жидкостях, порошках и газах, содержащих соединения хлора, фтора, фосфора или серы. Они применяются в энергетике, химической промышленности, агрохимии, медицине, фармацевтике. Это коварный яд: попав в живой организм, он накапливается в нем и передается следующему поколению, разрушая иммунную и репродуктивную системы.
Что касается истории с украинским президентом – это не что иное как фарс. Действие диоксиона сказывается не так быстро и приводит к гораздо более глубоким и серьезным последствиям, чем проблемы с кожей.
Вы много лет посвятили созданию ракетно-космической техники, а потом занялись проблемами экологии. Почему?
– Еще работая под руководством легендарного конструктора Валентина Глушко, мне удалось разработать метод безопасного уничтожения диоксинов – одного из самых ядовитых веществ на Земле, созданных человеком. Позже защитил диссертацию по теме экологии. Как говорят, есть время разбрасывать камни, и время их собирать. Человечество далеко шагнуло в техническом прогрессе, но долгое время потребительски относилось к самому главному богатству, которое было ему дано Богом – природе. Не хочу нагнетать страхи, но реальность такова, что загрязнение приобрело планетарные масштабы, за несколько десятилетий вымерли многие популяции животных, рыб, птиц. Диоксины находят в крови пингвинов Антарктиды, а за Северным полюсом обнаружена популяция медведей-гермафродитов. В то время, когда я учился в школе, медики сокрушались, если на медосмотрах выявляли двоих-троих детей с патологией, а сейчас более 70 процентов учащихся младших классов имеют проблемы со здоровьем.
Сейчас я являюсь руководителем отделения экологии Международного фонда славянской культуры и письменности. Нашу работу благословил Патриарх Алексий II, это был человек, мыслящий в государственных, общечеловеческих масштабах. Экология – это категория нравственная. К сожалению, сегодня людей больше интересует материальная сторона жизни, сиюминутные вещи. Мало таких, кто разбирается в сути происходящих процессов, способен заглянуть хотя бы на несколько десятилетий вперед. Мой хороший друг Валентин Распутин много лет назад сказал слова, ставшие пророческими: «Экология стало самым громким словом, громче войны и стихии, и оно характеризует понятие вселенской беды, никогда прежде не существовавшей для человечества».
Но, несмотря на то, что еще в 1999 году на международном совещании ЮНЕП ООН в Москве наше изобретение было рекомендовано к широкомасштабному внедрению, до сих пор в промышленных масштабах установку использует только один, хоть и крупнейший в мире, металлургический комбинат «Северсталь» в Вологодской области.
Не проявляли ли зарубежные бизнесмены интерес к вашему изобретению?
– Заполучить нашу установку мечтают многие страны, причем, не столько на Западе, сколько на Востоке. Я неоднократно бывал в Японии, в Китае, они очень заинтересованы в приобретении этой технологии. Но как человек русский и православный, я считаю, что не все должно продаваться. Достижения отечественной науки должны в первую очередь служить нашему государству.
Посмотрите, что сейчас творится в мире: из утилизации токсичных отходов сделали бизнес, сравнимый с наркоторговлей и торговлей оружием. Лишь около десятка богатых стран могут позволить себе сегодня владеть подобными технологиями. За сжигание одной тонны токсикантов еще несколько лет назад требовалось заплатить 3 тысячи долларов, сегодня это стоит уже 8 тысяч евро. Не каждая страна может позволить себе такие расходы.
Анатолий Иванович, как я поняла, презентованный вами минизавод решает не только экологические задачи, речь идет и об экоэнергетике?
– Совершенно верно. На сегодняшней встрече мне задавали вопрос, какой конечный продукт после утилизации отходов мы можем получить на выходе. Я могу только сказать, что это может быть и производство электроэнергии, и, по сути, любой продукт, в зависимости от заданных параметров. Уникальность установки в том, что ей можно задавать разные программы, на уничтожение самых разных видов токсикантов. Причем, перепрограммирование происходит быстро, в рабочем режиме. Для запуска процесса требуется пять секунд и вдвое меньше для его остановки.
Ваше изобретение вызвало большой интерес не только у сотрудников университета и студентов-старшекурсников, но и у представителей нефтяных компаний, присутствовавших за «круглым столом». Вы считаете, что в нашем регионе использование этой установки наиболее актуально?
– Мы приехали в Тюмень с целью промышленного внедрения новой технологии. Проблема утилизации токсичных отходов актуальна везде, но не в каждом регионе есть такая научная и материально-техническая база, как здесь. И не везде, к сожалению, люди, от которых зависит продвижение отечественных инноваций, понимают важность этого процесса. Большинство руководителей предпочитают покупать значительно более дорогостоящие и менее эффективные зарубежные технологии, отвергая достижения отечественной науки. Десятки миллионов долларов выбрасываются на ветер – закупаемое за рубежом оборудование не адаптировано к условиям нашего производства. Возьмите, попутный нефтяной газ. Там главный показатель метановое число. У зарубежных установок есть четкие параметры для этого числа, при которых они работают, для попутного газа с низким метановым числом даже самые дорогостоящие импортные установки не подходят. Наша же способна утилизировать газы с любым метановым числом. Особенно это актуально для нефтяных компаний, перед которыми сейчас стоит задача до 2012 года кратно сократить загрязняющие выбросы в атмосферу от сжигания попутных газов. В меня вселяет надежду тот факт, что установкой заинтересовались представители «ЛУКОЙЛа», других промышленных предприятий. Надеюсь, что в Тюмени нам удастся осуществить такие смелые планы, как создание стационарной установки и двух-трех мобильных, способных выполнять работу по всему региону.
Вероника Ильина