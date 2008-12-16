Анатолий Папуша: Мы приехали в Тюмень с целью промышленного внедрения новой технологии

– Мы приехали в Тюмень с целью промышленного внедрения новой технологии. Проблема утилизации токсичных отходов актуальна везде, но не в каждом регионе есть такая научная и материально-техническая база, как здесь. И не везде, к сожалению, люди, от которых зависит продвижение отечественных инноваций, понимают важность этого процесса. Большинство руководителей предпочитают покупать значительно более дорогостоящие и менее эффективные зарубежные технологии, отвергая достижения отечественной науки. Десятки миллионов долларов выбрасываются на ветер – закупаемое за рубежом оборудование не адаптировано к условиям нашего производства. Возьмите, попутный нефтяной газ. Там главный показатель метановое число. У зарубежных установок есть четкие параметры для этого числа, при которых они работают, для попутного газа с низким метановым числом даже самые дорогостоящие импортные установки не подходят. Наша же способна утилизировать газы с любым метановым числом. Особенно это актуально для нефтяных компаний, перед которыми сейчас стоит задача до 2012 года кратно сократить загрязняющие выбросы в атмосферу от сжигания попутных газов. В меня вселяет надежду тот факт, что установкой заинтересовались представители «ЛУКОЙЛа», других промышленных предприятий. Надеюсь, что в Тюмени нам удастся осуществить такие смелые планы, как создание стационарной установки и двух-трех мобильных, способных выполнять работу по всему региону.