В Тюмени стартовала акция для детей-сирот «Фото на память»

Подобную акцию в Тюмени организовали сотрудники банка «Уралсиб» и независимый фотограф Слава Солдатов, при поддержке Благотворительного фонда развития города Тюмени. В середине прошлой недели добровольцы посетили в Социальный приют на улице Амурской, где на тот момент содержалось более двадцати детей от 3-х до 18-ти лет, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Сначала для них было организовано чаепитие, затем началась фотосессия, которая продолжалась около четырёх часов. Поначалу закрытые и смущённые ребята постепенно раскрепостились и начали искренне улыбаться в фотокамеру. К вечеру самые маленькие воспитанники приюта уже сидели на руках добровольцев и заказывали себе новогодние подарки.