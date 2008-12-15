В Тюмени стартовала акция для детей-сирот «Фото на память»

Наверняка у каждого в альбоме найдется не один десяток фотографий, а то и не одна сотня. Дети из детских домов и приютов лишены возможности иметь красивые личные фотографии. В лучшем случае их раз в год фотографируют для отчетности, получаются все одинаковые фотографии - мальчики в костюмах, девочки с огромными бантами, улыбка, возможно любопытство в глазах - что это за дядя с большим фотоаппаратом.
Во многих городах России проводятся масштабные акции под девизом "Фото на память" или "ФотоДеткам ", когда добровольцы приходят к детям в группы, фотографируют их на детской площадке, на утренниках, в группах за их обычным занятием. А потом приносят детям готовые фотографии.
Цель акции: подарить детям из приютов и детских домов свою дружбу и фотографии с добрыми воспоминаниями. Сделать как минимум одну личную фотографию каждого ребенка в детском доме или приюте и подарить ее. Если получается - в красивой рамочке.
Ведь на сегодняшний день в детских домах и приютах приобретение детьми такой «материальной памяти», как личные фотографии, ограничено. Зачастую у ребят нет даже качественных хороших фотографий в их личных делах, хотя на определенном этапе это могло бы содействовать и вопросам обретения новой семьи для ребенка-сироты.
Стоит отметить, что эти вопросы можно решать сравнительно небольшой ценой. Добровольцы собирают деньги только на печать фотографий, фоторамки и чаепитие для детей. Важным моментом в таком подходе является сам факт вовлечения ребят в необычную для них ситуацию (приход фотографа в приют) и обретение некой собственной истории в виде красивой фотографии в рамочке.
Подобную акцию в Тюмени организовали сотрудники банка «Уралсиб» и независимый фотограф Слава Солдатов, при поддержке Благотворительного фонда развития города Тюмени. В середине прошлой недели добровольцы посетили в Социальный приют на улице Амурской, где на тот момент содержалось более двадцати детей от 3-х до 18-ти лет, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Сначала для них было организовано чаепитие, затем началась фотосессия, которая продолжалась около четырёх часов. Поначалу закрытые и смущённые ребята постепенно раскрепостились и начали искренне улыбаться в фотокамеру. К вечеру самые маленькие воспитанники приюта уже сидели на руках добровольцев и заказывали себе новогодние подарки.
На 23 декабря запланировано вручение детям фотографий: каждому по две портретные фотографии и одной общей. Помимо этого для детей также будет организовано чаепитие.
Акция "Фото на память" – не первая волонтёрская акция сотрудников «Уралсиба». В конце августа 2008 года в преддверии нового учебного года на собранные добровольцами средства были приобретены 50 комплектов канцелярии и одежды для детей из многодетных семей. Акция проходила под девизом "Доброе дело добром отзовётся".