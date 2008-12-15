В Тюмени прошла историко-краеведческая конференция «Мы живем в Сибири»

В конференции участвовали ученики 7-11 классов школ юга Тюменской области. Все участники прошли заочный этап, на котором были выбраны лучшие проекты из заявленных работ. Многие авторы являются активными участниками областной программы по краеведению «Тюменский край – моя любовь и гордость», краеведческой игры «Наследники» и детско-юношеской экспедиции «Околица».
Учредителями мероприятия выступили Департамент образования и Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области. А организовали конференцию сотрудники «Областного центра дополнительного образования детей и молодежи».
Среди целей конференции организаторы видят создание необходимых условий для развития историко-краеведческого и поискового движения среди юного населения Тюменской области и развитие научно-исследовательской деятельности учащихся.
Конференция была разделена на пять секций: «Моя малая родина», «Поисковая деятельность», «Этнография и археология», «Социальное краеведение» и «Человек в истории». В каждом направлении работал свой состав жюри, компетентный в рассматриваемых вопросах. В представленных проектах члены жюри оценивали, насколько была точно поставлена и достигнута цель, а также долю внесенного вклада и самостоятельной работы учащихся.
Авторы лучших работ были награждены дипломами 1, 2 и 3 степени и познавательными книгами, а также проходным билетом на краеведческую экспедицию «Околица». Остальные выступающие получили дипломы участников.
Конференция проводилась уже четвертый раз, и, как убеждают организаторы, уровень подготовки участников становиться с каждым годом все выше.