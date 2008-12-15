В Тюмени прошла историко-краеведческая конференция «Мы живем в Сибири»

Конференция была разделена на пять секций: «Моя малая родина», «Поисковая деятельность», «Этнография и археология», «Социальное краеведение» и «Человек в истории». В каждом направлении работал свой состав жюри, компетентный в рассматриваемых вопросах. В представленных проектах члены жюри оценивали, насколько была точно поставлена и достигнута цель, а также долю внесенного вклада и самостоятельной работы учащихся.