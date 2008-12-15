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В Тюмени прошла историко-краеведческая конференция «Мы живем в Сибири»

15 декабря 2008, 14:29
13 декабря во Дворце искусств «Пионер» прошла Областная детско-юношеская историко-краеведческая конференция «Мы живем в Сибири».
Сюжет
Тюмень

В конференции участвовали ученики 7-11 классов школ юга Тюменской области. Все участники прошли заочный этап, на котором были выбраны лучшие проекты из заявленных работ. Многие авторы являются активными участниками областной программы по краеведению «Тюменский край – моя любовь и гордость», краеведческой игры «Наследники» и детско-юношеской экспедиции «Околица».

Учредителями мероприятия выступили Департамент образования и Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области. А организовали конференцию сотрудники «Областного центра дополнительного образования детей и молодежи».

Среди целей конференции организаторы видят создание необходимых условий для развития историко-краеведческого и поискового движения среди юного населения Тюменской области и развитие научно-исследовательской деятельности учащихся.

Конференция была разделена на пять секций: «Моя малая родина», «Поисковая деятельность», «Этнография и археология», «Социальное краеведение» и «Человек в истории». В каждом направлении работал свой состав жюри, компетентный в рассматриваемых вопросах. В представленных проектах члены жюри оценивали, насколько была точно поставлена и достигнута цель, а также долю внесенного вклада и самостоятельной работы учащихся.

Авторы лучших работ были награждены дипломами 1, 2 и 3 степени и познавательными книгами, а также проходным билетом на краеведческую экспедицию «Околица». Остальные выступающие получили дипломы участников.

Конференция проводилась уже четвертый раз, и, как убеждают организаторы, уровень подготовки участников становиться с каждым годом все выше.

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