Тюменцы разных национальностей проводили уходящий год семьи

Проводится мероприятие в преддверии Нового года не зря – оно провожает уходящий год семьи и встречает следующий год – год молодежи и передает ему эстафету. Организован фестиваль комитетом по делам национальностей, Координационным советом национально-культурных автономий и общественных объединений области, ДНК «Строитель».
Тема фестиваля актуальная в нашей области как нигде. Ведь именно Тюменская область является домом для людей многих национальностей, история и культура многих народов связана с развитием нашей области.
Началось мероприятие с выставки изделий семейного ремесла и дегустации национальных блюд. Принять участие мог любой пришедший на фестиваль. Далее последовала основная часть – праздничный концерт-смотр визиток семей.
Всего на фестиваль приехали 14 семей разных национальностей: казахи, белорусы, узбеки, грузины, таджики, чуваши, корейцы, татары и др. Все семьи выступали в национальных костюмах и показывали знание национального языка, традиций, свои таланты. Каждая семья подготовила фото-перезентацию о себе и творческий номер: национальные танцы, песни, чтение стихов. Причем выступали на сцене, как маленькие члены семьи, так и взрослые. Отец семейства обычно рассказывал историю и особенности семьи, девиз семейства. Каждая семья после своего выступления вешала на праздничную елку игрушку и а под елку клала подарок для детского дома № 66. На радость ребятишек детдома они получили от тюменских семей три телевизора и много других приятных подарков.
После выступления всех семей, все участники собрались вместе на одной сцене. Снегурочка станцевала танец и все вместе позвали Дедушку Мороза. Дед Мороз, конечно, принес с собой кучу сладких подарков детям, не обошли стороной и детей из детдома № 66, тоже приглашенных на сцену. Подарили подарки от себя и спонсоры мероприятия. Евгений Михайлович Воробьев – председатель комитета по делам национальностей Тюменской области – поблагодарил всех участников за их труд и за их семьи, поблагодарил зрителей (кстати, зал был заполнен зрителями и болельщиками) и пожелал всем счастья в Новом Году. И, наконец, всем участникам были вручены дипломы по разным номинациям и подарки – кухонные комбайны. Чтобы передать эстафету молодому поколению на сцену был вынесен «эстафетный» торт и, как сказал Евгений Михайлович, будем ждать следующего фестиваля в декабре 2009 года.