Тюменцы разных национальностей проводили уходящий год семьи

После выступления всех семей, все участники собрались вместе на одной сцене. Снегурочка станцевала танец и все вместе позвали Дедушку Мороза. Дед Мороз, конечно, принес с собой кучу сладких подарков детям, не обошли стороной и детей из детдома № 66, тоже приглашенных на сцену. Подарили подарки от себя и спонсоры мероприятия. Евгений Михайлович Воробьев – председатель комитета по делам национальностей Тюменской области – поблагодарил всех участников за их труд и за их семьи, поблагодарил зрителей (кстати, зал был заполнен зрителями и болельщиками) и пожелал всем счастья в Новом Году. И, наконец, всем участникам были вручены дипломы по разным номинациям и подарки – кухонные комбайны. Чтобы передать эстафету молодому поколению на сцену был вынесен «эстафетный» торт и, как сказал Евгений Михайлович, будем ждать следующего фестиваля в декабре 2009 года.