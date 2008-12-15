Сотрудники МЧС устроили фейерверк в Метелево

Батарея салютов гремела над территорией автодрома РОСТО в поселке Метелево. Также проводились взрывы петард, запуски ракет и римских свечей.
Все пиротехнические средства были представлены ООО «Русская охота», а комментировал происходящее Андрей Абалкатов, директор компании «Русский праздник».
Проходят эти испытания уже четвертый год в преддвериях новогодних праздников. Их цель: донести до населения правила безопасного использования пиротехнических изделий для предупреждений травм и пожаров. По словам начальника управления отдела пропаганды ГУ МЧС по Тюменской области, Игоря Симонова, в конце 90-х контрафактную пиротехническую продукцию можно было купить чуть ли не на каждом углу. На этикетках контрабандных изделий не содержались правила использования, из-за чего происходили несчастные случаи. За время новогодних праздников в отделении скорой помощи поступало 60, а то и 80 человек с ожогами от пиротехнических средств, не редкими были отрывы пальцев рук и травмы глаз. Десятки пожаров разгорались в квартирах, жилых и частных домах Тюмени. В связи с чем, нужно помнить, что все пиротехнические изделия за редким исключением (хлопушки и бенгальские огни) предназначены для использования на улице.
Как отметил Андрей Абалкатов, несертифицированная пиротехническая продукция и сейчас несет в себе большую опасность. Если на этикетке товара отсутствуют исходные данные и инструкция по применению, то не стоит его приобретать.
И помните, пиротехнические изделия требуют повышенного внимания при обращении с ними! Перед использованием обязательно ознакомьтесь инструкцией по применению.