Сотрудники МЧС устроили фейерверк в Метелево

Проходят эти испытания уже четвертый год в преддвериях новогодних праздников. Их цель: донести до населения правила безопасного использования пиротехнических изделий для предупреждений травм и пожаров. По словам начальника управления отдела пропаганды ГУ МЧС по Тюменской области, Игоря Симонова, в конце 90-х контрафактную пиротехническую продукцию можно было купить чуть ли не на каждом углу. На этикетках контрабандных изделий не содержались правила использования, из-за чего происходили несчастные случаи. За время новогодних праздников в отделении скорой помощи поступало 60, а то и 80 человек с ожогами от пиротехнических средств, не редкими были отрывы пальцев рук и травмы глаз. Десятки пожаров разгорались в квартирах, жилых и частных домах Тюмени. В связи с чем, нужно помнить, что все пиротехнические изделия за редким исключением (хлопушки и бенгальские огни) предназначены для использования на улице.