Сергей Сухарев: «Мой совет: покупайте недвижимость сегодня!»

- Я профессиональный риэлтер и каждый день общаюсь с обеими сторонами – как со строителями, так и с покупателями. В базе данных «Адвекса» более 7 тысяч предложений. И, знаете, что происходит в последнее время? Люди начинают снимать свои заявки на продажу. Они видят, что сроки экспозиции растут и говорят: «Давайте сделаем паузу. Мы лучше подождём». Никто, я подчёркиваю – никто ещё не сказал, что готов снизить цену на 15-20-30 %. Скидки есть и весьма привлекательные, но они не делают погоды на рынке. Я сам в течение восьми месяцев продаю квартиру и, в принципе, заинтересован в ускорении этого процесса. Но, когда мне предложили сбавить цену на 20 % при условии немедленного расчёта наличными, я ответил отказом. Потому что знаю, что у меня в руках хорошее предложение, которое со временем будет только расти в цене. И, уверяю вас, так рассуждают большинство не только риэлтеров, но и рядовых граждан, продающих свои квартиры. Покупать нужно сейчас, потому что завтра такого выбора и таких цен уже не будет.