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Пожар на Холодильной не позволил тюменцам вовремя приехать на работу

15 декабря 2008, 11:41
На улице Холодильной загорелся двухэтажный восьмиквартирный дом. Сообщение о происшествие поступило в диспетчерскую службу в 6 часов 34 минуты.
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Тюмень

Пожар не позволил тюменцам вовремя приехать на работу. На улице Холодильной загорелся двухэтажный восьмиквартирный дом. Сообщение о происшествие поступило в диспетчерскую службу в 6 часов 34 минуты. К месту прибыло 17 единиц спецтехники.

Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям здания и вырвался на крышу. Во время пожара в №67 доме загорелся газовый баллон. Ещё три баллона пожарные сумели вынести. Также от горящего дома огнеборцы эвакуировали два автомобиля.

В 7.42 пожар был локализован, а в 8.19 ликвидирован.

При пожаре пострадала женщина 1932 года рождения. С отравлением угарным газом она госпитализирована.

Пожару был присвоен второй повышенный номер сложности. Причины пожара и ущерб предстоит установить специалистам.

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