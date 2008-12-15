Пожар на Холодильной не позволил тюменцам вовремя приехать на работу

Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям здания и вырвался на крышу. Во время пожара в №67 доме загорелся газовый баллон. Ещё три баллона пожарные сумели вынести. Также от горящего дома огнеборцы эвакуировали два автомобиля.